El Observatorio de la Tierra de la NASA descubrió el nacimiento de una isla oculta en Alaska alrededor de una pequeña montaña conocida como Prow Knob, que emergió tras el deshielo del glaciar Alsek tras décadas de seguimiento científico. El hallazgo, es un recordatorio ineludible de los procesos naturales acelerados por la actividad humana y el impacto del cambio climático.

A comienzos del siglo XX, la montaña apenas era visible bajo el hielo; ya en 1984 parte de su perímetro se transformaba en orilla, aunque seguía rodeada por el glaciar. Posteriormente, la retirada del hielo se incrementó y, en 1999, el glaciar también se separó de una isla vecina, provocando nuevas fracturas en el paisaje.

Las imágenes obtenidas por los satélites Landsat 5 y Landsat 9 de la NASA revelan la transformación paulatina de esta región desde 1984 hasta hoy. El retroceso del hielo no solo ha liberado a Prow Knob, sino que también ha provocado una expansión notable de los lagos proglaciares cercanos.

Imágenes tomadas por los satélites de la NASA

La extensión del lago Alsek es de 75 kilómetros cuadrados en 2025

De hecho, el lago Alsek ha pasado de cubrir 45 kilómetros cuadrados en 1984 a más de 75 en solo cuatro décadas en la actualidad.

Según imágenes satelitales de la agencia espacial , la separación de la estructura principal ocurrió entre el 13 de julio y el 6 de agosto del corriente año. El proceso culminó en 2025, cuando el hielo terminó de desprenderse de Prow Knob.

El glaciólogo de la escuela privada de negocios, Mauri Pelto, explicó que “ambos brazos del glaciar Alsek retrocedieron más de cinco kilómetros desde 1984, debilitando el hielo y haciéndolo más propenso a colapsos y desprendimientos”.

Montaña Prow Knob

Según datos de National Geographic y la agencia Europa Press , responde al deshielo progresivo que no sólo aisló Prow Knob, sino que modificó el entorno transformando enormes extensiones de hielo en masas de agua líquida.

A principios del siglo XX, este glaciar terminaba en Gateway Knob, a unos 5 kilómetros al oeste de Prow Knob, según Pelyo, quien lo observó por primera vez en 1984, según detalló la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio a través de un comunicado.

Con el paso de las décadas, el hielo retrocedió y fue rodeando gradualmente Prow Knob, hasta su aislamiento completo. La pérdida de contacto del hielo con la montaña, que en estimaciones previas se creía ocurriría en 2020, finalmente se confirmó en 2025.

