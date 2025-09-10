¿Porqué los ríos de Alaska se tiñeron de naranja?

Decenas de ríos y arroyos en Alaska se tiñeron de color naranja oxidado, ¿cuál es el motivo? una probable consecuencia del deshielo del permafrost, según un nuevo estudio .

El deshielo del permafrost está liberando metales tóxicos en los ríos, alterando la composición química del agua y poniendo en riesgo la vida acuática y las cadenas alimentarias de la región.

Este proceso, causado por el cambio climático, convirtió ríos que antes eran fuente de agua potable en corrientes contaminadas, con consecuencias que los científicos consideran irreversibles.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El permafrost, una capa de suelo ártico congelada durante milenios, se derrite por el aumento de las temperaturas globales. La entrada de agua y oxígeno en este suelo expuesto genera reacciones químicas que descomponen piedras ricas en sulfuros.

Como resultado, se forma ácido sulfúrico que libera metales como hierro, cadmio y aluminio hacia los ríos. Aunque normalmente este tipo de contaminación se asocia con actividades mineras, en este caso ocurre de manera natural, sin intervención humana.

Un estudio reciente publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias describe la magnitud de la contaminación en el río Salmon y advierte que procesos similares ya afectan a otras cuencas hidrográficas del Ártico.