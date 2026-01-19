Se declaró la emergencia geológica en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, tras el deslizamiento de tierra del cerro Hermitte que forzó la evacuación de más de 90 familias luego de que en la zona se presentaran rajaduras y daños estructurales en aproximadamente 200 viviendas.

Durante las últimas horas, las autoridades también optaron por realizar una evacuación a modo preventivo en el barrio Médanos, ubicado en una de las zonas expuestas a la inestabilidad de la tierra, tras el episodio que impactó principalmente en los barrios Sismográfica y El Marquesado.

"Perdimos todo": el relato de los vecinos evacuados en Comodoro Rivadavia tras un desplazamiento en el cerro Hermitte

El episodio que desencadenó la decisión de las autoridades ocurrió durante la madrugada del domingo en la ciudad chubutense, el cual estuvo acompañado de un corte repentino del suministro eléctrico y provocó daños estructurales graves en las viviendas de la zona.

El fenómeno provocó profundas grietas que atravesaron todo tipo de pisos y paredes, derivaron en derrumbes parciales y también en hundimiento de cimientos. Algunas de las viviendas afectadas quedaron inhabitables debido a los daños provocados por el deslizamiento.

La medida de evacuación preventiva responde a la detección de "movimientos activos del suelo, fisuras visibles y un riesgo creciente de deslizamientos", según indicaron las autoridades que les indicaron a los vecinos del barrio Médanos que debían abandonar sus hogares para ser alojados en centros de atención transitorios

Expertos advirtieron que el barrio, el cual se encuentra siendo monitoreado de forma constante, presenta actualmente una "alta vulnerabilidad geológica", dado que se encuentra emplazado en una zona con antecedentes de desplazamientos.

Por su parte, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó la declaración del Estado de Emergencia Geológica y Urbanística en las zonas afectadas, la cual tiene un plazo inicial de 90 días para que la municipalidad implemente "todas las acciones necesarias para mitigar los riesgos".

"Estamos y vamos a estar al lado del vecino hoy y después. Debido al riesgo geológico y urbano, tomamos la decisión de cerrar el perímetro por 48 horas o más, para resguardar las vidas y el patrimonio", expresó en diálogo con la prensa el intendente Othar Macharashvili, quien calificó lo ocurrido como "una catástrofe", aunque destacó que no hubo víctimas fatales.

El relato de los vecinos evacuados en Comodoro Rivadavia

Más de 90 familias de Comodoro Rivadavia fueron afectadas por el desplazamiento del cerro Hermitte, que afectó principalmente las áreas de los barrios Sismográfica y El Marquesado. "Mi casa se abrió a la mitad", relató ​Jorge Skolaris, uno de los vecinos evacuados.

"Perdimos todo, igual que muchas familias. Tuvimos que abandonar nuestras casas, no quedó nada", explicó en diálogo con TN, al relatar la magnitud del desastre el domingo por la noche, y amplió: "Fue un desastre, pero con suerte porque no tenemos que lamentar víctimas".

Un deslizamiento del cerro Hermitte forzó la evacuación de más de 90 familias en Comodoro Rivadavia

Dado el trágico escenario, con viviendas partidas, montañas de escombros y familias enteras que no saben si podrán regresar a sus hogares, añadió: "Por ahora, las familias están distribuidas en clubes que prestaron sus instalaciones y en un hotel deportivo municipal. (...) Perdieron todo".

"No es como una inundación, que baja el agua y uno vuelve. Acá no hay vuelta atrás, no se puede reconstruir ni habitar ese lugar porque es muy peligroso. Hay familias que no quieren abandonar sus casas porque temen que les roben. Es muy triste lo que estamos viviendo", lamentó sobre el daño irreversible de la situación.

