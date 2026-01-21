La NASA reveló la imagen más nítida de un agujero negro supermasivo ubicado a 13 millones de años luz de la Tierra

La NASA reveló la imagen más nítida jamás capturada de un agujero negro supermasivo ubicado una distancia de 13 millones de años luz de la Tierra y los astrónomos destacaron que es una “observación sin precedentes”, capturas que fueron obtenidas a través de la utilización del histórico telescopio espacial James Webb (JWST). El equipo filtró la luz estelar que interfería con la visión del corazón galáctico.

Los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio pusieron los ojos en la Galaxia “Circinus”, un sistema espiral que no había podido ser fotografiado hasta la actualidad, debido al brillo extremo generado por la emanación de gas de la región.

La galaxia Circinus alberga un agujero negro supermasivo activo que expulsa constantemente radiación infrarroja al espacio. Sin embargo, el equipo de la agencia espacial estadounidense han tenido dificultades para determinar exactamente de qué parte del agujero negro proviene esta radiación

Galaxia “Circinus”

El estudio liderado por el astrónomo especializado en el estudio de los campos magnéticos de la Universidad de Carolina del Sur, Enrique López-Rodriguez, implementó el uso del Interferómetro de Enmascaramiento de Apertura (AMI), instrumento que cumplió un papel esencial para la realización de este nuevo hallazgo de la NASA.

Enrique López-Rodríguez: “la interferometría es la técnica que nos proporciona la mayor resolución angular posible”

En declaraciones otorgadas al diario británico Daily Mail, López-Rodríguez explicó que “la interferometría es la técnica que nos proporciona la mayor resolución angular posible”.

Además, el astrofísico de la Universidad de Carolina del Sur precisó interferometría de enmascaramiento de apertura con el JWST es como observar con un telescopio espacial de 13 metros en lugar de uno de 6,5 metros.'

Nuevo hallazgo de la NASA

Cómo se clasifican las galaxias Seyfert, como la Circinus analizada por la NASA

Circinus se clasifica como una galaxia Seyfert de Tipo II, caracterizada por su núcleo altamente activo. Todas las constelaciones Seyfert se ven como normales en luz visible, pero emiten una radiación infrarroja considerable.

Los especialistas de la NASA las dividen en dos clases: las Seyfert de tipo II presentan características que implican un movimiento que se caracteriza por ser lento o pausado. En tanto que, las Seyfert tipo I presentan singularidades inusuales en luz visible, que implican un movimiento rápido cerca del disco de acreción.

