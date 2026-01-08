Detectaron rastros de una explosión cósmica en un agujero negro supermasivo de la Vía Láctea

Un estudio liderado por la Universidad de Michigan reveló detalles inéditos sobre una antigua y poderosa erupción cósmica. La medición de los fotones de rayos X se llevó cabo a través del telescopio XRISM de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA). Los datos que se desprenden del análisis de lo ocurrido con el agujero negro supermasivo Sagitario A

Los datos recabados indican rastros de una explosión que tuvo lugar entre los últimos cientos y mil años. Uno de los tintes más destacados de la investigación señala que ciertas nubes moleculares han funcionado como “espejos cósmicos”, al reflejar ecos luminosos de los estallidos en la región del espacio dentro de la Vía Láctea.

Un estudio liderado por la Universidad de Michigan reveló detalles inéditos sobre una antigua y poderosa erupción cósmica. La medición de los fotones de rayos X se llevó cabo a través del telescopio XRISM de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA).

El investigador postdoctoral en física y Astronomía de la Universidad de Michigan, Steve DiKerby, significó que “esta capacidad de ‘escuchar’ los ecos ha permitido, por primera vez, reconstruir la cronología aproximada de las antiguas emisiones de alta energía procedentes del corazón de la galaxia”.

El nuevo hallazgo permitirá avanzar en la comprensión de los agujeros negros supermasivos y, los astrofísicos consideran que “redefine la historia energética de nuestro entorno galáctico”.

DiKerby y su equipo lograron enfocarse en dos líneas extremadamente estrechas de emisión de rayos X emitidas desde una de las grandes nubes. Midieron con exactitud inédita sus energías y perfiles, cotejando estos datos con observaciones de radio ya existentes.

En esta línea, la profesora asociada Shuo Zhang enfatizó la trascendencia de esta nueva capacidad instrumental: “Esta notable medición demuestra el poder de XRISM para descubrir la historia oculta del centro de nuestra galaxia”.

El análisis detallado de las características espectrales permitió probar dos hipótesis contrapuestas sobre la causa del brillo de la nube. Según la Universidad Estatal de Michigan, los datos obtenidos ponen de manifiesto que apenas se está explorando la potencialidad del telescopio XRISM, cuyas primeras observaciones ya abren la puerta a descubrimientos insospechados.

Los resultados son concluyentes: han descartado que el fenómeno observador provenga del impacto de rayos cósmicos, y evidencian que la nube refleja una antigua erupción de rayos X de Sagitario A, generando un “eco de luz”.

Este método de “arqueología lumínica” permite a los astrónomos determinar no solo el momento aproximado de las erupciones, sino su potencia y cómo se propagaron en el medio interestelar.

