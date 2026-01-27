Terror en Cholila por los incendios, las llamas alcanzaron 60 metros de altura y rodearon la ciudad

La comunidad de Cholila, Chubut, permanece en alerta máxima para evitar que el fuego, que este lunes llegó a rodearlos con llamaradas de 60 metros de alto a sólo 3 kilómetros del entramado urbano, vuelva a reactivarse.

El incendio, que arrasó con más de 35 mil hectáreas en Los Alerces, mantiene en vilo a la población que desde el domingo estuvo combatiendo el fuego para frenarlo antes de que alcance las casas.

Las imágenes del cielo rojo y las llamas en el horizonte cercano son impactantes y revelan la situación desesperante que atraviesan las familias que, en las últimas horas, fueron favorecidas por la rotación del viento que, si bien salvaguardó parcialmente Cholila, lo puso en dirección a Esquel.

Oscar Cárdenas, un vecino de la zona ,describió que, en uno de los momentos más difíciles, con los vecinos armaron cortafuegos pero que “hubo un rato en que no tuvimos nada que hacer” dado que la velocidad con la que avanzaban las llamas consumía todas las estrategias de defensa, indicó el medio local Cholila Online.

La tarea de los brigadistas y voluntarios igualmente continúa en Cholila, que deben realizar una limpieza profunda del terreno y enfriar la vegetación antes de que las ráfagas de viento, previstas para este martes, empujen el frente hacia esa zona vulnerable, indicó el mismo portal.

En el último reporte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, publicado el 25 de enero a las 21, se indicó que “continúa activo el incendio de PN Los Alerces que pasó a jurisdicción provincial, sector Villa Lago Rivadavia”.

“Cerca de las 11 comenzaron a reactivarse focos dentro del perímetro del incendio. Después del mediodía, con el aumento en la intensidad del viento, las reactivaciones fueron aún mayores, con comportamiento extremo y rápida propagación, tanto en la zona alta de Villa Lago Rivadavia, como en el faldeo oeste del Lago Rivadavia, que incluye reserva provincial y propiedad de Estancia Los Murmullos”, continuó.

“Se registraron ráfagas de 50 km/h, con rotaciones de viento, generando múltiples focos secundarios en distintos sectores del incendio. En el flanco izquierdo, el fuego pasó las fajas construidas con herramientas manuales durante los últimos 3 días. Un solo medio aéreo pudo operar durante un breve período al mediodía. Las escasa y nula visibilidad impidieron continuar operando”, agregó.

