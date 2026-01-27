Audios de Elías Piccirillo, ex de Jesica Cirio, salpican a funcionarios del BCRA por corrupción

La causa en la que se investiga el operativo ilegal que le armó el exmarido de Jésica Cirio, Elías Piccirillo, a su socio, Francisco Hauque, abrió nuevas puntas a partir de un audio aportado por un policía, también implicado, que busca mejorar su situación procesal como arrepentido. La grabación involucraría a funcionarios del Banco Central que habrían “asesorado” a ambos financistas en el rulo del dólar blue y oficial durante la gestión de Alberto Fernández.

Piccirillo y siete policías fueron procesados en abril por haberle plantado un kilo de cocaína en el auto a Hauque con el fin de que sea detenido, en el marco de un conflicto personal por dinero. La novedad es que uno de esos agentes, el exmiembro de la PFA Carlos Sebastián Smith, entregó grabaciones que revelan indicios de maniobras que salpican a funcionarios del BCRA, razón por la que en diciembre, el juez de la causa, Sebastián Casanello ordenó cinco allanamientos.

El expolicía entregó el pen drive con los audios y declaró: "Elías (Piccirillo) me había comentado que Hauque había amenazado a directivos del BCRA, cinco o seis directivos del BCRA, para que dejen operar sus financieras, a cambio de alguna dádiva, como que los tenía adornados”, indicó Clarín.

Smith además señaló que Piccirillo buscaba que los funcionarios del BCRA denuncien por extorsión a su exsocio. Es por esta razón que el exesposo de Cirio llamó a una de las funcionarias del BCRA, Romina García, a la que le pide que avance en ese sentido. En la conversación, ella reconoce haber asesorando a Hauque, cosa que tienen prohibido, y le aclara que ya le había hecho saber a sus superiores de las amenazas, pero que no habían hecho nada porque estaban “entongados”. En ese entonces estaba frente a la entidad monetaria Miguel Ángel Pesce.

De acuerdo a los audios publicados por Clarín, la conversación entre el ex de Cirio y García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras en el BCRA, fue la siguiente:

Piccirillo: —Romi, si ustedes por miedo, por miedo a su trabajo, por miedo a su integridad no lo denuncian el problema tarde o temprano lo van a tener igual. Es lo que me pasó a mi.

García: —Si, pero el tema como me dice Diego necesito una prueba. Yo no puedo ir de la nada a decir algo porque me van a decir bueno entonces tenías un vínculo, tenías algo, ¿entendés?”.

Piccirillo: —Pero el vínculo lo tenías, ustedes asesoraban. No tiene nada de malo.

García: —Pero no podemos eso. Está prohibido eso. No se puede, ¿entendés? O sea, nosotros solamente nos tenemos que dedicar a. Si, encima gratis.

Piccirillo: —Lo único que le pedía es que... acá no hubo intercambio de dinero. Él los extorsionaba para que le pasen información, para que les abran la cuentas, para que no les bajen las empresas de él.

García: Si, ya sé.

Más adelante, en otro tramo de la conversación, se escucha:

Piccirillo: —Che mirá, Romina, me bajás mis agencias, te rompo, me hacés esto, te involucro, te hago una foto.

Garcia: —Pero nosotros en ese momento denunciamos todo en el banco. En ese momento todos los de arriba lo sabían, todas las cosas que recibíamos en los teléfonos y no hicieron nada. Nada hicieron. ¿Entendés?, dijeron no no, estas son todas. Qué sé yo, había gente arriba toda entongada, ¿entendés?. Porque si nosotros recibíamos eso, se lo mostrábamos y no hacían nada.

Piccirillo: —Ustedes recibían las amenazas de Francisco y las subías y no....

García: —Y no se de quiénes eran, pero uno más uno es dos. No sé de quiénes eran, eran de teléfonos desconocidos, ¿entendés?. Pero bueno, hablaban de entidades.

Piccirillo: —Que eran de él.

García: —Claro. Eran las entidades del momento. Sí, sí. Entonces no podemos decir quién fue porque son anónimas, pero podían llegar a dilucidar, ¿entendés? Mostramos todo arriba y nadie hizo nada. Nadie movió un dedo.

A raíz de esta prueba, la Justicia federal allanó a fin de año a cinco funcionarios del BCRA, incluida García, y secuestró celulares y computadoras. Piccirillo, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por otra causa de armado de causas y narcotráfico, habría grabado la charla para extorsionar a su propio socio.

La "cama" que le armaron a Hauque

De acuerdo a lo infomado por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, en abril el juez Sebastián Casanello procesó al financista Elías David Piccirillo, al jefe y a seis integrantes de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad y a un exmiembro de la Policía Federal Argentina por llevar adelante un operativo falso donde se involucró de manera ilegal a una pareja a la que habían “plantado” en su auto más de un kilo de cocaína y un arma robada.

La investigación reveló que Piccirillo mantenía una deuda millonaria en pesos con Francisco Hauque, por lo que habría planificado una "cama" para que tanto él como su esposa, Anahí Aquino, terminaran detenidos y no siguieran reclamando la deuda. El plan fue elaborado junto al ex PFA Carlos “El Lobo” Smith y el comisario Iván Carlos Helguero, que fueron quienes impartieron las órdenes para el resto de los efectivos policiales involucrados.

El motivo que dieron los policías para poner en marcha el operativo falso fue una presunta situación de violencia de género. “Los agentes policiales realizaron un montaje simulando haber observado una situación ‘casual’ y constitutiva de un posible delito para darle apariencia de licitud a la detención de la marcha del rodado", indicó la Fiscalía. Y, en el marco de esa requisa, hallaron la cocaína y el arma que había colocado previamente Piccirillo que ese día se había juntado a cenar con la pareja.

