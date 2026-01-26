El diagnóstico de Martín Epstein: “La reducción de los salarios es parte del modelo de transferencia de renta al capital de Milei”

El programa económico de Javier Milei apunta a achicar el Estado, desregular la economía y bajar la inflación, pero desde diciembre de 2023 provocó una caída acumulada del 6,4% en el poder adquisitivo de los salarios registrados, mientras proyecta un crecimiento del PBI de entre 7% y 10%, con reformas laborales, menor regulación y una inflación estimada entre 20% y 27%. Según una entrevista para Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el analista económico Martín Epstein fue categórico al afirmar que “la reducción de los salarios es parte del modelo de transferencia de renta al capital de Milei”, y advirtió que se trata de un rumbo deliberado que prioriza sectores, con escaso impacto en el empleo y un ajuste que profundiza las desigualdades.

El economista y analista económico argentino, Martín Epstein, es miembro del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), un think-tank con enfoque crítico sobre la economía argentina. Suele comentar indicadores económicos, proyecciones de precios y tendencias del mercado laboral, y ha evaluado cuestiones como la evolución del consumo, la deuda con el Fondo Monetario Internacional y las proyecciones del Presupuesto Nacional. Además, es docente universitario en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y combina su formación en ciencias políticas con análisis económico.

Un balance económico del año que terminó y una prospectiva del año que recién comienza.

Lo primero que hay que decir es que el gobierno tiene algo para intentar celebrar, pero no tan fuerte como para marcarlo: la baja de la inflación. Efectivamente, el sendero inflacionario tuvo una primera parte relativamente positiva, pero de mayo a fin de año la inflación empezó a ser un problema más cotidiano para todas las familias y para la sociedad en su conjunto, a pesar de que estamos en niveles un poco más tolerables. El piso inflacionario del dos y los salarios que vienen corriendo por atrás son, para mí, indiscutiblemente el gran problema que deja 2025. La gran pregunta para este año es cómo van a hacer los salarios para nivelar esa inflación. No tengo respuesta y creo que el gobierno tampoco. Y queda abierto el interrogante de si alcanza con una inflación del 2, 5 o 3% para que la situación social se mantenga más o menos ordenada. Ahí hay una gran pregunta tanto para el gobierno como para la sociedad en general.

Mi pregunta es si el atraso del salario respecto de la inflación, que no es parte de la política económica del gobierno y que no lo quiere solucionar, forma parte de una transferencia de un mayor porcentaje del total de la renta hacia el capital y menor hacia el trabajo, como parte estructural de un proceso de reforma del sistema económico argentino.

Creo que hay una política activa del gobierno de revertir la participación de los asalariados en la renta nacional, en algunos lugares de manera más directa. Si mirás el índice de salarios, por ejemplo, en lo que tiene que ver con empleados del Estado nacional, hay un hachazo muy fuerte que, según la medición que se haga con la metodología vieja del INDEC o con la nueva, muestra que el salario público perdió, desde que asumió Milei, 16 puntos. Esto también impacta en el asalariado privado, en el registrado privado, que según la medición que se usó hasta el año pasado mostraba una caída del 2%, y con la medición nueva da una pérdida del 7% en lo que va de la gestión de Milei. Esto es, tal como decís, un proceso de transferencia de renta muy brutal y de muy corto plazo.

¿Ese 7% corresponde a los asalariados registrados en blanco o al total del salario privado que incluye al no registrado?

No, es sin contemplar al no registrado. Si mirás la medición nueva del INDEC, que se empieza a aplicar ahora para el IPC a partir de enero, y observás cómo evolucionó la relación del salario durante los dos años de Milei, el promedio entre el privado registrado y el público registrado da una caída del 7%. Es catastrófico. Y, no es un error, sino que forma parte de un programa económico muy claro.

¿Y cómo sigue 2026, entonces, desde tu perspectiva y tu pronóstico?

Mi mirada es pesimista, lamentablemente, porque si esto fuera un error el gobierno podría plantearlo como un problema a resolver. Pero, al ser parte estructural del programa, creo que va a redoblar su política. Va a intentar, aunque desde mi punto de vista no lo va a lograr, que de acá a mitad de año la inflación vuelva al sendero del 1%, como ocurrió en mayo del año pasado. Veo muy difícil que pueda alcanzar ese descenso, pero lo va a buscar con la misma receta: atrasar salarios y ajustar partidas del sector público.

Reforma laboral, que incluye implícitamente parte de una reforma fiscal. ¿Creés que se aprueba y qué pensás que va a modificar?

No imagino una derrota legislativa del gobierno. Habrá que ver cuánto está dispuesto a negociar y cuánto a ceder. En principio, lo que puedo decir es que de esa reforma no va a surgir nada bueno para los trabajadores. No es una reforma orientada a mejorar efectivamente la modalidad de contratación. De hecho, si escuchás al gobierno, todo el tiempo plantea que el problema es el despido y no la contratación. Hablan de lo difícil que es despedir, pero no de generar mejores incentivos para contratar. Y si mirás el recorrido de los dos años del gobierno de Milei, hay un deterioro del nivel de contratación y una contracción de empleadores. No es una reforma pensada para mejorar las condiciones, sino para facilitar el acceso a la renta de los sectores que buscan despedir con mayor facilidad.

Pero, desde el punto de vista de la economía, ¿creés que va a generar algún empeoramiento o algún beneficio?, ¿va a modificar el índice de crecimiento o no?, ¿o se trata de una decisión que, desde la mirada del gobierno, responde más a una estrategia que a una táctica y que recién podría ajustarse, a los fines de su política económica, en 2027 y, en caso de ser reelecto?

Si mirás la serie histórica de empleo, el empleo crece y decrece en los últimos 20 años sin cambios en el sistema legislativo ni en las formas de contratación. Si observás desde 2003 en adelante o desde la salida de la crisis de 2001, hubo un crecimiento muy fuerte en la generación de empleo sin modificaciones legislativas y, más adelante, un deterioro muy marcado del nivel de empleo durante el gobierno de Macri, también sin cambios legislativos de peso. Con lo cual, diría que son dos líneas que pueden correr en paralelo, pero que no están necesariamente vinculadas. Podés cambiar todo el sistema legislativo y que eso no genere un solo puesto de trabajo. Si tenés un mercado interno que no crece, o un mercado interno orientado a la exportación de insumos básicos o hidrocarburos, es muy difícil que se generen puestos de trabajo. Por eso, aun con grandes cambios, no veo un escenario de recuperación del empleo ni de la actividad económica a nivel interno.

Tu pronóstico para este año es una prolongación de 2025, con crecimiento en sectores puntuales que terminan arrastrando al producto bruto en su conjunto, pero con fuertes caídas.

Las provincias que más fondos federales perderán con la reforma laboral de Milei

Sí, porque además, si lo mirás en los dos años de Milei, y por eso vale la pena pensarlo como un programa de gobierno más que como efectos colaterales, hay algunos sectores que desde el comienzo se vieron muy beneficiados y que traccionan la actividad económica, como la minería, la intermediación financiera y los hidrocarburos. Todos los demás vienen en retroceso. Puede que algún sector tenga un período corto de recuperación, pero en la película de los dos años de Milei son los únicos tres sectores que ganan. Al mismo tiempo, son sectores que generan muy pocos puestos de trabajo. Con lo cual, siendo este el programa económico que impulsa el gobierno, no veo cambios ni este año ni hacia adelante. Creo que van a avanzar y profundizar este esquema en lo que queda de este año.

