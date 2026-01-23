viernes 23 de enero de 2026
Luis Caputo elogió el papel de Milei en Davos al defender las ideas de la libertad: "Ayuda a traer inversiones"

El titular de Economía aseguró que ya está de regreso en su despacho tras la visita al foro de Davos y no dudó en calificar el viaje como "muy frutífero". Milei se reunió con unos 80 CEO's de empresas en el viaje a Suiza.

Kristalina Georgieva y Luis Caputo
Kristalina Georgieva y Luis Caputo | Cedoc

El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó de “muy fructífero” el viaje al Foro Económico de Davos y afirmó que el presidente Javier Milei “atrae inversiones”.

“Ya de vuelta en el Ministerio. Muy fructífero viaje a Davos”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda en redes sociales.

Caputo sostuvo que “el Presidente se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad. Cada vez más respetado y escuchado.

“Esto no es trivial, ya que ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios”, indicó el ministro.

En desarrollo...

