El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó de “muy fructífero” el viaje al Foro Económico de Davos y afirmó que el presidente Javier Milei “atrae inversiones”.

“Ya de vuelta en el Ministerio. Muy fructífero viaje a Davos”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda en redes sociales.

Caputo sostuvo que “el Presidente se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad. Cada vez más respetado y escuchado.

“Esto no es trivial, ya que ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios”, indicó el ministro.

