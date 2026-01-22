La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se cruzó con Luis Caputo en los pasillos de Davos y aprovechó para elogiar cómo sigue el rumbo del plan económico local. Según posteó en sus redes Georgieva, destacó la “fuerte performance de la economía argentina” y el “progreso en la acumulación de reservas”, mientras aprovecharon para tomarse una foto.

El ministro de Economía Luis Caputo está participando en el Foro de Davos y forma parte del grupo chico que acompaña al presidente de la Nación Javier Milei que ayer dio su discurso tras la presentación del presidente norteamericano Donald Trump.

Tras la breve charla, la titular del FMI publicó un mensaje en sus redes sociales con una evaluación positiva sobre la situación económica del país.

“Fue genial el breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Aprecio la fuerte performance de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, escribió.

Las reservas del BCRA se convirtieron en el centro de las dudas respecto al funcionamiento del plan económico a lo largo del 2025, pero el equipo económico parece decidido a cambiar esa situación, en tanto en enero 2026 el organismo ya superó holgadamente la compra de 800 millones de dólares y apenas hubo una rueda en la que no compró divisas.

En efecto, en la jornada de ayer el Banco Central compró US$ 107 millones en el mercado cambiario. De este modo, las adquisiciones de divisas acumularon US$ 823 millones en lo que va de enero, mientras que las reservas brutas ascendieron a US$ 45.077 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021. En paralelo, el dólar minorista retrocedió $5 y cerró en $1.455.

En este contexto, el FMI se prepara para enviar una misión técnica a la Argentina en febrero, con el objetivo de avanzar en la segunda revisión del programa vigente. Esa auditoría evaluará el cumplimiento de las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas, instancia clave para destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones.

Si bien el Gobierno cumplió con el objetivo fiscal, registró un desvío cercano a US$ 10.000 millones en la meta de reservas, por lo que se descuenta que solicitará una dispensa (waiver) al organismo.

Además, el próximo 1° de febrero el Ministerio de Economía deberá afrontar un pago de intereses al FMI por US$ 824 millones, luego de haber cancelado US$ 4.200 millones a los bonistas el pasado 9 de enero.

Durante su agenda en Davos, Caputo también mantuvo una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, como parte de la ronda de contactos con organismos multilaterales y líderes financieros internacionales.

En el intercambio en redes, Georgieva reiteró su elogio al desempeño económico argentino, mientras que Caputo respondió: “Thank you, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente”.

Mientras sigue acompañando al presidente en Davos, Caputo aprovechó un alto para reflexionar con los internautas sobre el buen desempeño que tuvo ayer el índice Merval que en una sola rueda trepó más de 10 puntos.

"Para los que preguntan cómo están yendo las reuniones del presidente @JMilei en Davos, les recomiendo que miren el desempeño del Merval, ya que no es común que las acciones suban casi 10 por ciento en un día. Ni mucho menos casualidad!", dijo el titular de Hacienda en su cuenta de X.

