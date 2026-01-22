Luis Pierrini renunció a su cargo de secretario de Transporte y lo reemplazará el arquitecto Fernando Herrmann

Luis Pierrini renunció, este miércoles 21 de enero, a su cargo de secretario de Transporte de la Nación por motivos personales. El ministro de Economía, Luis Caputo, le agradeció su compromiso y el trabajo que realizó durante su gestión. Su reemplazo será Fernando Herrmann, quien tiene una extensa trayectoria profesional relacionada al desarrollo de obras de infraestructura y gestión del sector, además de trabajar como docente.

El nuevo de secretario de Transporte es arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales; además, tiene un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Herrmann trabajó como docente en diferentes instituciones académicas, incluyendo el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU); la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU); la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Pierrini había asumido en mayo de 2025, tras la renuncia de Franco Mogetta. La decisión en ese entonces fue tomada por Santiago Caputo, aparentemente por motivos personales, pero también dentro de la reformulación del área de Transporte que lideró Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Fernando Herrmann

Más publicaciones del Luis Caputo: "Thank you, Kristalina"

El ministro se mostró muy activo este miércoles en sus redes sociales. En un posteo de X escribió: “Para los que preguntan cómo están yendo las reuniones del presidente Javier Milei en Davos, les recomiendo que miren el desempeño del Merval, ya que no es común que las acciones suban casi 10 por ciento en un día. ¡Ni mucho menos casualidad!”.

El funcionario también le agradeció a Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), el encuentro que tuvieron y el apoyo público que le dio: “Thank you, Kristalina. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”, escribió.

Caputo finalmente compartió un texto del economista Federico Furiase, del Directorio del Banco Central de la República Argentina: “En términos de la dinámica de sostenibilidad de la deuda (incrementada con la cap. de los intereses), dada la tasa real y el crecimiento del PIB, el superávit ​primario fue lo suficientemente holgado como para convalidar la tendencia bajista del ratio deuda PIB (solvencia intertemporal)”, celebró.

HM/ML