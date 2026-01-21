Tan solo trece días después de haber asumido, Gustavo Mariezcurrena, renunció a su cargo como virtual jefe de la Aduana de Ezeiza. Este miércoles se oficializará el nombre de su reemplazante, en medio de los cambios que se están realizando en áreas sensibles del Gobierno libertario.

"Esta decisión responde estrictamente a motivos personales y de salud que me impiden continuar con mis responsabilidades laborales de manera habitual", explicó por escrito el funcionario que se desempeñaba como jefe del Departamento Operacional Aduanero y respondía al director de fiscalización aduanera Hernán Coppola.

Luego de que el funcionario compartiera la breve nota interna sobre su renuncia, este miércoles se conoció que Coppola pasará a ocupar el puesto de Jefe Interino del Departamento Operacional Aduanero, que en la práctica era ejercido por Mariezcurrena, y como jefe de la Aduana de Ezeiza será designado Diego Liberatore.

Según la resolución a publicar en el Boletín Oficial, Liberatore será, en tanto, el nuevo jefe de la Aduana de Ezeiza, tras desempeñarse hasta el momento como consejero técnico de fiscalización y operativa aduanera y ya había trabajado en la época de Ricardo Echegaray a cargo de la Brigada de Fondeo, controlando depósitos fiscales y movimientos de contenedores.

El ahora exfuncionario, es abogado de profesión y, en su momento, respondía directamente al jefe del organismo recaudador, Andrés Vázquez, quien reemplazaba a Juan Pazo, aunque desde un principio se especulaba con que quedaría a cargo de la Aduana de Ezeiza.

La Aduana de Ezeiza es la más importante de Argentina y durante los dos años del gobierno de Javier Milei se han realizado múltiples cambios en su dirección y cargos centrales, vinculados a la supervisión de sectores clave como Fiscalización, Control, Equipaje y Pistas.

En este contexto, Matías Currao sería el nuevo jefe de Control y Fiscalización Operativa, reemplazando al funcionario que renunció luego de trece días de haber sido asignado en el puesto, mismo momento en el que Martín Arias fue puesto a cargo Control de Equipaje y Alejandra Natalia Rodríguez de Control de Pista.

