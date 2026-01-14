Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas desarticularon un esquema de contrabando de vehículos de alta gama tras una serie de cinco allanamientos realizados en forma simultánea en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los operativos se llevaron adelante de manera conjunta con la Policía de la Ciudad, la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección Nacional de Migraciones, todos organismos que dependen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Donaron un alerón de McLaren para la UTN, quedó cinco años en la Aduana y fue destruido en 2021

Como resultado de los procedimientos, fueron secuestrados cuatro automóviles de alta gama —dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, todos con radicación en Paraguay— además de una Toyota SW4 con patente argentina. El valor estimado de los rodados supera ampliamente los $500 millones, con unidades que rondan o superan los $100 millones cada una.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo operaba la maniobra de contrabando

La investigación, iniciada por la Aduana a partir de alertas detectadas en Paso de los Libres, permitió identificar un mecanismo de uso indebido del Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur (Resolución General AFIP 1419/03). Según se determinó, ciudadanos residentes en países limítrofes ingresaban los automóviles a la Argentina alegando "visitas turísticas", pero al regresar a su país dejaban los vehículos en territorio argentino para ser utilizados por sus verdaderos propietarios.

ARCA simplificó las importaciones personales y compras en el exterior: cuáles son los cambios

Los elementos de prueba reunidos indicaron la existencia de ardid y habitualidad, lo que agrava la figura penal. La operatoria habría funcionado al menos desde 2023, de acuerdo con los avances preliminares de la causa.

Allanamientos, detenidos y dinero incautado

Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del Marcelo Cardozo, y la investigación es instruida por el fiscal Marcelo Bernachea, de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú. En el marco de los allanamientos, dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados.

Además, se secuestraron $30 millones en efectivo, USD 20.000 y un arma de fuego sin documentación respaldatoria.

Autos exhibidos en videoclips y alquileres para producciones

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el perfil público elevado de los presuntos organizadores del esquema, ambos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los vehículos eran exhibidos en redes sociales y utilizados en videoclips y producciones audiovisuales de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia "La China" Suárez, además de alquilarse para distintos eventos.

Uno de los detenidos alegaba ser propietario de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante ARCA, un dato que refuerza la hipótesis de una estructura montada para encubrir el origen y uso de los vehículos.

Posibles penas de hasta 10 años de prisión

De acuerdo con el artículo 865 del Código Aduanero, el contrabando agravado contempla penas de hasta 10 años de prisión. La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas medidas ni imputaciones adicionales a medida que avance el análisis patrimonial y financiero de los involucrados.

lr