Kueider apuesta a la Corte de Paraguay para frenar su extradición a la Argentina

El exsenador Edgardo Kueider enfrenta uno de los momentos judiciales más críticos desde su detención en Paraguay. Junto a su pareja, Iara Guinsel, permanece alojado en una dependencia policial luego de haber intentado ingresar al país vecino con 200 mil dólares sin declarar, hecho por el cual serán juzgados en abril de 2026 por contrabando en grado de tentativa.

El paso siguiente depende ahora de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, donde la defensa presentó una serie de planteos con un objetivo concreto: demorar al máximo el proceso de extradición solicitado por la jueza federal argentina Sandra Arroyo Salgado, que lo investiga por enriquecimiento ilícito, lavado y otros delitos conexos.

El rol de la Corte y qué puede pasar

El máximo tribunal paraguayo, compuesto por nueve miembros, interviene en instancia única y divide su actuación según las materias. En el caso de Kueider, participarán la Sala Constitucional —a cargo de resolver cuestiones de inconstitucionalidad— y la Sala Penal, que evalúa recursos extraordinarios y apelaciones.

Fuentes con acceso directo al expediente explicaron que la Corte puede:

Avalar lo actuado por la Justicia inferior , lo que dejaría el trámite de extradición listo para avanzar tras el juicio por contrabando.

, lo que dejaría el trámite de extradición listo para avanzar tras el juicio por contrabando. Ordenar rectificaciones, lo que significaría la única posibilidad real de freno al proceso solicitado por la Argentina.

Por ahora, nada indica que el máximo tribunal vaya a modificar lo actuado.

Qué planteó la defensa para intentar frenar el proceso

Los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo desplegaron una estrategia centrada en formalidades del procedimiento. No buscan anular la extradición, sino ganar tiempo. Los dos argumentos principales fueron: la vía utilizada no era la correcta. Según el acuerdo bilateral, una extradición puede tramitarse bajo dos artículos: el 10° y el 19°. Mientras el juez Rolando Duarte encuadró el pedido argentino en el artículo 10°, la defensa sostiene que debía hacerse bajo el 19°; y faltaba información para responder a la Fiscalía: los abogados afirmaron que el dictamen fiscal que avaló la extradición no contenía elementos suficientes para elaborar su contestación.

El Tribunal de Apelaciones —integrado por Jesús Riera Manzoni, Paulino Escobar Garay y Mario Torres Leguizamón— rechazó ambos planteos. Para el tribunal, los reclamos fueron improcedentes y presentados fuera de tiempo, ya que la defensa debía contestar el dictamen fiscal y no cuestionar la vía procesal en ese momento.

Qué viene ahora

Con los planteos ya en la Corte Suprema, resta que las salas correspondientes analicen su admisibilidad. Si el tribunal confirma lo actuado por las instancias inferiores, el proceso de extradición quedará destrabado una vez que concluya el juicio por contrabando previsto para abril de 2026.

Mientras tanto, Kueider y Guinsel seguirán detenidos en Paraguay, a la espera de una definición que podría devolverlos a la Argentina para enfrentar las causas que les atribuye la Justicia federal.