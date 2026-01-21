José Antonio Kast, presidente electo de Chile, nombró este martes 20 de enero a dos exabogados del dictador Augusto Pinochet como sus futuros ministros de Justicia y Derechos Humanos y Defensa. El máximo referente del Partido Republicano de extrema derecha, que se hará cargo del poder el próximo 11 de marzo, reconoció públicamente su admiración por el líder cuyo régimen, entre 1973 y 1990, desapareció y asesinó a más de 3.000 personas.

Durante una ceremonia realizada en Santiago, Kast presentó oficialmente a su próximo Gabinete, en el que destacan Fernando Rabat, de 53 años, como ministro de Justicia y de Derechos Humanos, y Fernando Barros, de 68 años, como jefe de Defensa. Ambos integraron el equipo de abogados del general Pinochet.

General Augusto Pinochet

Rabat fue el representante legal del dictador en un caso de malversación de fondos públicos; por su parte, Barros encabezó su defensa mientras estuvo detenido en Londres por pedido de la justicia española, que solicitaba su extradición para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad. Pinochet falleció a los 91 años, en 2006, sin ser condenado por ninguna de las dos denuncias.

Estas dos designaciones generaron fuertes críticas de las agrupaciones de víctimas de la dictadura. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, expresó contra Rabat: “Nos parece realmente una falta de respeto que quien fuera parte del equipo defensor del dictador más sanguinario de América Latina pueda asumir ese cargo”.

Augusto Pinochet y Margaret Thatcher

El presiente electo afirmó: “Este Gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni de presiones. Nace de una convicción profunda y de una vocación común: poner a Chile por delante siempre”.

Kast, quien se impuso en segunda vuelta frente la candidata de izquierda Jeannette Jara, prometió en su campaña mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.

Cómo será el resto del Gabinete de Kast

El presidente electo nombró en Relaciones Exteriores a Francisco Pérez Mackenna, exgerente del grupo Quiñenco, uno de los grupos económicos más poderosos de Chile, un hombre que no cuenta con trayectoria diplomática, pero puede, gracias a su experiencia profesional y contactos, atraer importantes inversores.

Jorge Quiroz, quien se hará cargo de Hacienda, prometió realizar desregulaciones para aumentar el número de inversiones, pero ya fue duramente criticado por legisladores de izquierda que recordaron su pasado. “Su historial ligado a asesorías en casos de colusión genera legítimas dudas. Esperamos que eso no marque su actuar como ministro”, expresó el diputado socialista Daniel Manouchehri.

Del Ministerio de Seguridad se hará cargo la exfiscal de la Región de Tarapacá (norte) Tamara Steinert, quien encabezó una de las mayores investigaciones contra de operaciones de la banda venezolana Tren de Aragua en Chile.

La cartera de Deportes será para la exlanzadora de bala Natalia Ducó, quien debió cumplir una pena de tres años de suspensión por consumo de sustancias prohibidas.

Entrevistado por la agencia AFP, el politólogo de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, afirmó que se trata de “un Gabinete muy marcado por la independencia” de los partidos, lo que es “una apuesta arriesgada” porque estos ministros no le aseguran al presidente el “blindaje” necesario frente “a una oposición que se vislumbra va a ser bastante dura”.

