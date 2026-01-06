El impacto del nuevo régimen cambiario en el turismo: “El entorno local es endeble y las bandas están desajustadas o desalineadas”

El analista financiero, Leonardo Piazza, habló con Canal E y explicó por qué Argentina pierde turistas frente a la región, detalló los problemas estructurales del sector y evaluó el impacto del nuevo régimen cambiario, la acumulación de reservas y la desaceleración de la inflación.

“A veces tomar un producto como tomamos, en este caso el turismo, para de alguna forma hacer un análisis que el problema a veces no es los dólares que gastan los turistas argentinos en el exterior, sino el entorno local que es endeble o que es malo o que genera condiciones adversas para producir bien de alta calidad y que de alguna forma sea competitivo”, explicó Leonardo Piazza.

Desequilibrio entre el turismo emisivo y receptivo

Asimismo, sostuvo que los datos muestran un claro desequilibrio entre turismo emisivo y receptivo. “Nosotros analizamos el turismo desde enero de 2025 a noviembre del 2025 y tomamos tres países y ahí ves una clara consistencia en los datos duros”, detalló.

En ese sentido, Piazza señaló que, “en Brasil, donde hay turismo receptivo tuvimos un millón, de emisivos tuvimos tres millones de personas, tres veces más”, mientras que “con Chile pasó lo mismo, de 600 a 2.300.000 personas” y “con Uruguay tuvimos dos veces más”.

Una suba del dólar no arreglaría el problema

Según desarrolló, el problema no pasa por el tipo de cambio solamente. “El dólar alto o el dólar un poco más alto no te soluciona el problema al bien de la calidad”, afirmó, y enumeró múltiples falencias: “Tenés problemas de infraestructura, tenés problemas de ruta, tenés problemas de vuelo, porque los vuelos que vos tenés, los de alta bandera son muy costosos y los de los otros, los cortos, son muy pocos”.

El entrevistado también remarcó la fragilidad del servicio turístico local. “Tenés conflictos laborales, es frágil el servicio, entonces, cuando vos analizás todo ese entorno local, no estás generando condiciones para que de alguna manera el turismo empiece a equilibrar esta ecuación”, subrayó.

Al referirse al nuevo esquema cambiario, explicó que, “las bandas estaban desajustadas o desalineadas” y que ahora “claramente hay no hay banda, o sea, lo que ahora la banda del inferior no existe más”.