Salvador Femenia: “Reyes tuvo un incremento del 0,5% que no es relevante”

Las ventas por el Día de Reyes dejaron un saldo apenas positivo para el comercio minorista. Según explicó Salvador Femenia, secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en diálogo con Canal E, el incremento fue marginal y no logró revertir la tendencia de debilidad que atraviesa el consumo. “Reyes tuvo un incremento del 0,5% que no es relevante dentro de un nivel de ventas que no fue relevante tampoco”, sostuvo.

El dirigente de CAME remarcó que la fecha mostró “una demanda muy débil, poco movimiento”, incluso menor a la observada en Navidad. “Navidad tuvo un incremento del 1,5% respecto al año pasado, pero son mediciones que demuestran un movimiento bastante discreto”, explicó. En ese sentido, advirtió que el consumo viene estancado desde hace meses: “Los últimos ocho meses fueron muy tranquilos y las fiestas dieron resultados bastante discretos”.

Reyes, además, perdió peso como evento comercial. “Es una fecha que viene siendo poco relevante en los últimos años”, afirmó Femenia, al describir un cambio estructural en los hábitos de compra de las familias.

Ticket promedio en baja y promociones que no alcanzan

Uno de los datos más preocupantes fue el ticket promedio. “Fue de 36.000 pesos, un 41,8% menor en términos reales que Reyes del año pasado”, detalló el vocero de CAME. Aun con fuertes estrategias comerciales, el consumo no reaccionó. “Hubo muchas ofertas, promociones, dos por uno y descuentos del 20% o 40%, y sin embargo fue poca la venta”, señaló.

Además, gran parte de las operaciones se realizaron con financiamiento. “La mayoría de las compras fue con tarjeta”, agregó, como reflejo de la pérdida de poder adquisitivo.

En cuanto a los rubros, el mejor desempeño fue moderado. “Lo que más creció fue librerías con un 5%, luego electrónicos y accesorios con 1,1%, y juguetes apenas un 0,5%”, enumeró. Sobre este último sector, aclaró: “Juguetes no logra mejorar en general”.

La competencia del exterior y un consumo que no despega

Femenia alertó sobre el impacto del comercio digital internacional. “El problema es la compra en plataformas del exterior; ahí tenemos una competencia bastante fuerte”, afirmó. Y fue contundente: “No podemos competir con esos valores ni esas condiciones”, lo que termina afectando al consumo interno.

De cara a lo que viene, el panorama sigue siendo desafiante. “En el corto plazo esto no va a cambiar”, anticipó, y remarcó que el eje central es la reactivación de la demanda. “Hace falta mayor escala de consumo para que el comerciante pueda amortiguar costos fijos que siguen creciendo”, explicó.

Si bien CAME proyecta una mejora, Femenia aclaró: “Podríamos tener un incremento del consumo del 3% respecto a 2024, pero estamos comparando contra un año muy flojo”. Y concluyó: “Hace falta realmente otro salto del consumo”.

