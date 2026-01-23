Los mejores sueldos del país están en Oil & Gas y Minería: cuánto ganan los puestos de Alta Dirección

Los salarios más altos del mercado laboral argentino se concentran en los puestos de Alta Dirección de Oil & Gas y Minería, dos industrias que encabezan el ranking de remuneraciones ejecutivas por su escala, complejidad operativa y fuerte exposición internacional, según lo revela la Guía Salarial 2025–2026 de Adecco Argentina, que analiza los ingresos fuera de convenio en los principales sectores de la economía.

El salario pretendido en dólares subió casi 50%

En un contexto de mayor previsibilidad macroeconómica, las empresas volvieron a poner el foco en los esquemas de compensación para los cargos de máxima responsabilidad local —Direcciones, Gerencias Generales y roles ejecutivos—, donde las diferencias salariales entre industrias se profundizan.

Oil & Gas: el techo salarial del mercado ejecutivo

El sector de Oil & Gas se posiciona como el mejor pago del país para los puestos de Alta Dirección. La magnitud de las inversiones, la gestión de activos estratégicos, la operación continua y la articulación con mercados internacionales explican los niveles salariales más elevados del mercado.

Los cargos ejecutivos en esta industria combinan salarios fijos altos con bonos por desempeño atados a resultados productivos, eficiencia operativa y cumplimiento de objetivos financieros. En muchos casos, los paquetes incluyen incentivos de largo plazo y beneficios asociados a relocalización, movilidad y cobertura internacional.

Minería: compensaciones altas ligadas a proyectos de gran escala

En segundo lugar aparece Minería, otro sector que paga salarios ejecutivos muy por encima del promedio. La gestión de proyectos intensivos en capital, los ciclos largos de inversión y la operación en zonas remotas impulsan esquemas de compensación diferenciados para los puestos de mayor jerarquía.

Las Direcciones y Gerencias Generales del sector minero suelen recibir paquetes integrales que contemplan no solo el salario, sino también bonos variables relevantes y beneficios adicionales, en función del avance y la rentabilidad de los proyectos.

IT y Finanzas: liderazgo estratégico y talento escaso

Detrás de Oil & Gas y Minería, los sectores de IT y Finance & Legal se ubican entre los mejor pagos para los cargos ejecutivos. En tecnología, la escasez de talento y la competencia global presionan al alza las remuneraciones de los líderes que conducen procesos de transformación digital y expansión regional.

En Finanzas, los salarios reflejan el peso estratégico de la función: gestión del riesgo, planificación financiera, acceso al financiamiento y toma de decisiones en entornos volátiles.

Industria, Supply Chain y Producción: salarios altos por escala operativa

Las áreas de Engineering & Production y Supply Chain & Logistics también presentan niveles salariales elevados para la Alta Dirección, especialmente en compañías industriales de gran tamaño. La complejidad de los procesos productivos, la eficiencia operativa y la gestión de costos explican estos niveles de compensación, aunque se ubican por debajo del podio que lideran Oil & Gas y Minería.

Bonos, desempeño y qué puede pasar con los salarios en 2026

Según el relevamiento, durante 2025 las compañías otorgaron ajustes salariales fuera de convenio de entre 29% y 36%, en línea con la inflación proyectada. En los niveles ejecutivos, el salario fijo representa solo una parte de la compensación total, que se completa con bonos por desempeño, generalmente vinculados a resultados individuales y del negocio.

De cara a 2026, las empresas de los sectores mejor remunerados enfrentan el desafío de sostener paquetes competitivos sin perder eficiencia. La tendencia apunta a esquemas más flexibles, con mayor peso de incentivos variables y beneficios alineados a la performance de largo plazo, especialmente en Oil & Gas y Minería, donde la competencia por talento ejecutivo sigue siendo alta.

