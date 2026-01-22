El salario pretendido en dólares subió casi 50%.

En los últimos 5 años, la Argentina registró una de las mayores variaciones acumuladas del salario pretendido en la región: aumentó 48,12% medido al dólar oficial. ¿Cómo se explica este fenómeno? por la apreciación cambiaria —que encareció los costos internos— y por la elevada inflación.

Un informe de Bumeran señaló que, muy por detrás, se ubican Perú, con una suba acumulada del 19,83% desde 2020, y Chile, con un avance del 16,64%. En tanto, Ecuador registra una variación del 7,10%, mientras que Panamá presenta el desempeño más bajo entre los países relevados, con un aumento de apenas el 4,43%.

Asimismo, la desaceleración de la inflación se traduce en una mayor estabilidad de los salarios pretendidos en la Argentina entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. En ese lapso, la variación acumulada fue del 1,30% al tipo de cambio oficial y del 7,89% al MEP, lo que refleja una desaceleración respecto de los movimientos observados en años anteriores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No obstante, un relevamiento de la consultora Mercer indica que la mediana de incremento salarial prevista por las empresas para 2026 será del 20%, cifra alineada con el 21% de inflación que distintas consultoras anticipan para este año.

Según Bumeran, en Administración y Finanzas, las pretensiones salariales para puestos junior ubican a Chile al tope del ranking con USD 991, seguido por Argentina (USD 943), Panamá (USD 821), Perú (USD 705) y Ecuador (USD 595).

En perfiles senior y semisenior, los salarios más altos de la región se concentran en Argentina con USD 1.308, seguida por Chile (USD 1.292), Panamá (USD 1.111), Perú (USD 1.075) y Ecuador (USD 843).

Para las categorías de jefe y supervisor, Argentina vuelve a liderar con USD 2.261, por encima de Panamá (USD 1.657), Perú (USD 1.637), Ecuador (USD 1.486) y Chile (USD 1.462).

En Producción, Abastecimiento y Logística, los puestos junior muestran a Chile como el país con las pretensiones más altas, con USD 1.130 en promedio. Detrás se ubican Argentina (USD 952), Panamá (USD 794), Perú (USD 743) y Ecuador (USD 605).

En el segmento senior y semisenior, se repite una tendencia similar: Argentina encabeza con USD 1.474, seguida muy de cerca por Chile (USD 1.466), Panamá (USD 1.255), Perú (USD 1.085) y Ecuador (USD 857).

En el nivel de jefe o supervisor, Argentina vuelve a registrar el promedio más alto con USD 1.996, seguida por Chile (USD 1.814), Perú (USD 1.655), Panamá (USD 1.438) y Ecuador (USD 1.333).

En Tecnología y Sistemas, las posiciones junior vuelven a mostrar a Chile como líder con USD 1.059, seguido por Argentina (USD 864), Panamá (USD 845), Perú (USD 810) y Ecuador (USD 598).

Para perfiles senior y semisenior, los valores más altos se registran en Chile con USD 1.648, seguido por Panamá (USD 1.467), Argentina (USD 1.355), Perú (USD 1.225) y Ecuador (USD 1.046).

Finalmente, en cargos de jefe o supervisor dentro de Tecnología y Sistemas, Panamá encabeza el ranking regional con USD 2.350, por delante de Argentina (USD 2.126), Perú (USD 2.103), Chile (USD 2.040) y Ecuador (USD 1.776).