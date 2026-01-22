Por qué el desempleo juvenil triplica al de los mayores

El desempleo juvenil en América Latina y el Caribe alcanzó un 11,9% en el 2025, casi tres veces la tasa de los adultos, en un contexto de alta informalidad y riesgo para el trabajo joven.

El dato lo arrojó un informa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según la OIT, la situación es crítica en los países de bajos ingresos, donde el 27,9% de los jóvenes no estudian, ni trabajan, lo que dificulta el desarrollo económico y social de la región.

Por otra parte, agregan que hay una brecha laboral de género en el mercado laboral juvenil, ya que las mujeres tienen 24% menos de probabilidades de participar en la población, económicamente activa.

Por otro lado, la ONU, estima que alrededor de 2 mil 100 millones de personas, trabajan en el sector informal, mientras que el desempleo mundial se mantendrá en torno al 4%.

Ante este panorama, la OIT llamó a los gobiernos a hacer acciones coordinadas, para fortalecer las instituciones.