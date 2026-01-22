Cuál es la provincia más cara para llenar el changuito de supermercado

Un estudio de la consultora Analytica hizo un relevamiento para descubrir cuál es la provincia más cara para llenar el changuito del supermercado en la Argentina.

Además, el informe detectó que en diciembre las familias necesitaron hasta $890.000 para cubrir una canasta de alimentos y bebidas, con una diferencia de más de $100.000 entre la provincia más cara y la más barata.

El relevamiento, denominado "El Changuito Federal", midió el costo de una compra mensual típica para una familia tipo (dos adultos y dos menores) utilizando productos idénticos en marca y presentación para garantizar la comparabilidad.

¿Cuáles son las provincias más caras?

Santa Cruz: $890.350 .

. Chubut: $876.576

Río Negro: $863.809

Tierra del Fuego: $860.986

Neuquén: $840.602

En la otra punta, Formosa se posicionó como la provincia con el changuito más económico, con un costo de $783.302. Sorpresivamente, el Conurbano bonaerense ($795.370) y la Ciudad de Buenos Aires ($796.000) completan el podio de los lugares más accesibles para esta canasta específica.