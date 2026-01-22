Gastroenteritis en Brasil: ¿Cómo prevenirlo?

Si viajas a Brasil es fundamental estar atento a los virus que circulan. Una de las enfermedades más recurrentes es la gastroenteritis. Frente a este problema, las autoridades de salud, brindaron siete consejos para prevenirla.
- Tomar agua mineral o hervida
- Tener cuidado al comer mariscos crudos. Lo mismo con las carnes de poca cocción
- Si llevas comida a la playa, mantenerla refrigerada
- No consumir batidos, jugos ni tragos, en lugares en los que no se sabe procedencia
- No comer alimentos vencidos
- Lavarse las manos con frecuencia
- No visitar lugares que sean aptos para bañarse
