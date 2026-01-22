Gastroenteritis en Brasil: ¿Cómo prevenirlo?

jueves 22 de enero de 2026
Frente a este problema, las autoridades de salud, brindaron siete consejos para prevenirla. 

Si viajas a Brasil es fundamental estar atento a los virus que circulan. Una de las enfermedades más recurrentes es la gastroenteritis. Frente a este problema, las autoridades de salud, brindaron siete consejos para prevenirla.

  1. Tomar agua mineral o hervida
  2. Tener cuidado al comer mariscos crudos. Lo mismo con las carnes de poca cocción
  3. Si llevas comida a la playa, mantenerla refrigerada
  4. No consumir batidos, jugos ni tragos, en lugares en los que no se sabe procedencia
  5. No comer alimentos vencidos
  6. Lavarse las manos con frecuencia
  7. No visitar lugares que sean aptos para bañarse

