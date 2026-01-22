Gastroenteritis en Brasil: ¿Cómo prevenirlo?

Si viajas a Brasil es fundamental estar atento a los virus que circulan. Una de las enfermedades más recurrentes es la gastroenteritis. Frente a este problema, las autoridades de salud, brindaron siete consejos para prevenirla.

Tomar agua mineral o hervida Tener cuidado al comer mariscos crudos. Lo mismo con las carnes de poca cocción Si llevas comida a la playa, mantenerla refrigerada No consumir batidos, jugos ni tragos, en lugares en los que no se sabe procedencia No comer alimentos vencidos Lavarse las manos con frecuencia No visitar lugares que sean aptos para bañarse