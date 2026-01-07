En busca de inversiones, la minería activa un plan de seducción para financiamiento internacional

En medio de las necesidades de ingreso de divisas que atraviesa el país y el plan del Gobierno de fortalecer las exportaciones de sectores claves, como la energía, las empresas mineras buscarán en una feria canadiense del sector conseguir financiamiento internacional para explotar los recursos naturales que se encuentran en la zona cordillerana de Los Andes y aprovechar la demanda mundial para la transición energética.

En la Argentina, la provincia de mayor producción y exportación minera es San Juan, que buscará potenciar uno de sus principales negocios para lograr potenciar a las empresas radicadas en el territorio, aumentar las regalías locales de la explotación de los recursos naturales y ser una puerta de ingreso de dólares para la administración nacional, que deberá enfrentar una pared de vencimientos de deuda durante 2026.

Más exportaciones y menos industrias: dos caras de la economía en la era Milei

En este contexto, el Ministerio de Minería del Gobierno de San Juan, junto al Banco San Juan (la Unidad Minera del Grupo Petersen) y el TMX Group (Toronto Stock Exchange & TSX Venture Exchange), avanzaron en la organización del “San Juan Investment Day: The Copper Match”. Esta instancia clave se desarrollará el próximo 2 de marzo de 2026 en Toronto, Canadá, en el marco de la feria minera más importante del mundo, la PDAC 2026.

Un acceso al mercado de capitales canadienses

La iniciativa apunta a seleccionar proyectos mineros radicados en la provincia sanjuanina para que presenten sus desarrollos ante inversores internacionales y lograr “acceder al mercado de capitales canadiense”, considerado hoy el principal polo financiero global para la actividad.

Con un potencial geológico reconocido internacionalmente, la provincia busca fortalecer la llegada de capitales y acompañar a las empresas que impulsan proyectos vinculados especialmente a “minerales críticos, fundamentales para la transición energética global”, generando así nuevas oportunidades de crecimiento y financiamiento.

El evento está diseñado específicamente como un “espacio de vinculación directa entre empresas de exploración y potenciales inversores”. Bajo esta dinámica, las compañías seleccionadas deberán realizar sus presentaciones obligatoriamente en idioma inglés, mediante exposiciones breves de siete minutos que serán seguidas por reuniones individuales de diez minutos, según señalaron desde la organización del evento sanjuanino.

Las empresas deberán cumplir con un plan fuerte

Respecto a los requisitos técnicos para participar, el comunicado oficial establece que las empresas deben contar con un proyecto técnicamente respaldado. La información a presentar deberá incluir la estructura jurídica y composición accionaria de la firma, el estado del informe técnico NI 43-101, los minerales identificados y el nivel de exploración alcanzado hasta la fecha.

También, las empresas deberán haber realizado una inversión mínima de CAD 100.000 (dólares canadienses) en los últimos tres años y detallar el estado de permisos, licencias y certificaciones, junto a la operatividad del proyecto durante el año. Asimismo, deberán informar sobre sus acuerdos vigentes, tales como joint ventures o contratos de compra, y especificar su estrategia de financiamiento, valuación, destino de los fondos y los “motivos para una eventual salida a bolsa”.

El cronograma de la convocatoria fija fechas estrictas: el período de postulación empezó el pasado 5 y se extenderá hasta el 31 de enero próximo. Las propuestas serán evaluadas durante la primera semana de febrero y las empresas seleccionadas recibirán la notificación oficial antes del 10 de ese mes. Para formalizar la solicitud, las compañías deberán completar en idioma inglés el formulario denominado “TSXV_CPC Matchmaking PDAC 2026 – Argentina”.