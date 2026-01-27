Quiénes cobran ANSES este martes 27 de enero: jubilaciones, AUH y prestaciones sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 27 de enero con el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Los haberes llegan con un incremento del 2,47%, determinado por la fórmula de movilidad vigente que ajusta los montos según la inflación informada por el INDEC.

El aumento se aplica en el marco del Decreto 274/24, que establece actualizaciones mensuales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Además, el organismo confirmó que durante enero se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes mínimos.

Jubilaciones y pensiones: montos actualizados en enero 2026

Con el refuerzo adicional incluido, los valores quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.299 ($349.299 del haber actualizado + $70.000 de bono)

PUAM: $349.439,45 ($279.439,45 + $70.000)

Pensión No Contributiva: $314.509,52 ($244.509,52 + $70.000)

Jubilación máxima: $2.350.453,71

AUH y asignaciones: cuánto se cobra en enero

ANSES informó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza en enero un monto bruto de $125.528 por menor. Como es habitual, se abona el 80% mensual ($100.362) y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto total asciende a $408.697,46, con un pago mensual del 80% equivalente a $326.957,97.

Quiénes cobran ANSES este martes 27 de enero

Durante la jornada de hoy cobran:

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo con DNI terminados en 4 y 5.

Prestación por Desempleo con DNI terminados en 6 y 7 (correspondiente al mes de enero).

Calendario ANSES de enero 2026: fechas clave

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI 0 y 1: 23 de enero

DNI 2 y 3: 26 de enero

DNI 4 y 5: 27 de enero

DNI 6 y 7: 28 de enero

DNI 8 y 9: 29 de enero

Prestación por Desempleo

Mes diciembre: todas las terminaciones, del 6 al 12 de enero

Mes enero:

DNI 6 y 7: 27 de enero

DNI 8 y 9: 28 de enero

ANSES recordó que los pagos se acreditan en las cuentas bancarias habituales y que no es necesario realizar ningún trámite adicional para cobrar los montos correspondientes.