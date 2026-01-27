Crisis textil: cierra una fábrica con más de 100 años y deja sin trabajo a 260 personas

La empresa Emilio Alal confirmó el cierre definitivo, de sus plantas de hilados y telas, argumentando que la situación actual ha vuelto "inviable la continuidad de sus operaciones" por la apertura de las importaciones y la caída del consumo. De esta manera, la pyme textil despidió a 260 operarios.

La dirección de la firma, que operaba desde 1914, explicó en un comunicado que la medida llega tras haber "agotado todas las instancias posibles". La crisis no solo afecta a la planta de hilados y telas en la ciudad correntina de Goya, sino también a la unidad productiva de hilados en Villa Ángela, Chaco.

Según indicaron, la decisión es consecuencia del "actual contexto económico y comercial adverso", una realidad que no parece dar tregua, ya que la firma aseguró "no avizorar cambios de relevancia para el corto y mediano plazo".

Por apertura de importaciones se perdieron 17 mil puestos de trabajo en la industria metalúrgica

Aumento de importaciones y caída del consumo

El texto detalla una lista de factores que hirieron de muerte la competitividad de la producción nacional. Entre ellos, Alal denunció la "apertura indiscriminada de las importaciones de hilados, telas y prendas de vestir nuevas y también fardos de ropa usada", provenientes mayoritariamente de mercados asiáticos.

Esta competencia externa se dio en un marco interno de extrema debilidad. La empresa subrayó que la "caída del poder adquisitivo en nuestro país impactó negativamente en la demanda de textiles". A este cóctel se sumaron los "elevados costos financieros, atraso cambiario, costos laborales y energéticos y una elevada carga impositiva", factores que, en conjunto, generaron una "pérdida significativa de la competitividad".

Colapso de la cadena de pagos

Aunque la empresa intentó diversificarse recientemente iniciando la producción de telas para dar "mayor valor agregado" y manteniendo "estándares de calidad internacionales" que les permitieron exportar, "esta situación se ha agravado significativamente en los últimos días debido al profundo deterioro de la cadena de comercialización y cobranzas del sector textil, lo que afectó el flujo financiero de la compañía y limitó su capacidad operativa", explicaron.

La centenaria pyme cerró su comunicado con un llamado a la reflexión institucional, reafirmando su "convicción sobre la importancia de la industria nacional" y anhelando que, mediante el diálogo en democracia, se generen condiciones que permitan recuperar el "entramado productivo y el empleo" en un futuro que hoy parece lejano.

Pocos días atrás, la empresa textil TN & Platex detuvo su producción en la planta de Los Gutiérrez, en Tucumán hasta el 28 de febrero, suspendiendo a 190 trabajadores y ofrecieron retiros voluntarios.

La situación en Tucumán se sumó a decisiones recientes del mismo grupo empresario. Semanas atrás, TN & Platex suspendió una línea de producción de indumentaria en su planta de La Rioja, lo que derivó en la desvinculación de 50 personas y la no renovación de 12 contratos laborales.

Industria textil en crisis

De acuerdo con un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), en octubre de 2025 la actividad textil registró una caída interanual de 24%, una contracción significativamente superior a la observada en la industria en su conjunto, que retrocedió 2,9%.

"El nivel de actividad alcanzado, además, resulta comparable con los registrados durante los meses más críticos de la pandemia", indicaron desde la entidad.

Por su parte, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 32,5%. Según la FITA, "en septiembre, los sectores textil, confección, cuero y calzado contabilizaron 105.000 puestos de trabajo formales, es decir, 2.000 menos que en agosto y 8.000 menos que un año atrás. Desde diciembre de 2023, la pérdida acumulada supera los 16.000 empleos".

LM