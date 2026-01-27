Algunas historias no se cierran: se transforman. Peaky Blinders: The Immortal Man retoma el universo creado por Steven Knight y lo proyecta más allá del final de la serie, con el regreso de Tommy Shelby en un contexto marcado por la guerra, el desgaste del poder y las heridas que nunca terminan de cicatrizar.

La película, que tras su estreno en cines desembarca ahora en Netflix, vuelve a colocar a Cillian Murphy en el centro del relato. Su interpretación de Shelby, contenida y oscura, se adapta a una Birmingham de 1940 atravesada por el clima previo a la Segunda Guerra Mundial, donde el enemigo ya no es solo el crimen organizado, sino un mundo que se encamina al colapso.

Bad Bunny suma nuevas entradas en Argentina: cuándo salen a la venta y cuánto cuestan

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A diferencia de la serie, centrada en el ascenso de los Peaky Blinders desde los márgenes, The Immortal Man trabaja sobre el ocaso. Tommy Shelby es ahora un hombre marcado por las decisiones que lo llevaron al poder, rodeado de fantasmas personales y conflictos políticos que exceden su propio clan. La película explora esa tensión entre mito y humanidad, entre el líder temido y el hombre agotado.

El film amplía además la dimensión histórica del universo Peaky Blinders. La Birmingham industrial, las tensiones sociales y el avance del fascismo en Europa funcionan como telón de fondo de una historia que combina intriga política, lealtades rotas y la violencia característica de la saga. En ese escenario, el apellido Shelby sigue siendo una marca de poder, pero también una condena.

Peaky Blinders: The Immortal Man retoma el universo creado por Steven Knight y lo proyecta más allá del final de la serie, con el regreso de Tommy Shelby

Uno de los mayores aciertos de la película es su capacidad para dialogar con los fanáticos sin depender exclusivamente de la nostalgia. Hay referencias, climas y personajes que remiten a la serie, pero el relato apuesta por un tono más introspectivo y cinematográfico. Tommy ya no corre hacia el futuro: lo enfrenta.

Con su llegada a Netflix, Peaky Blinders: The Immortal Man se consolida como una extensión natural del fenómeno que marcó una década de televisión. Más que un simple regreso, la película funciona como una reflexión sobre el precio del liderazgo, la imposibilidad de escapar del pasado y la persistencia de los mitos incluso cuando todo parece perdido.

Tommy Shelby vuelve. No para conquistar, sino para resistir. Y eso, en el universo Peaky Blinders, puede ser el acto más peligroso de todos.