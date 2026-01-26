Bad Bunny suma nuevas entradas en Argentina: cuándo salen a la venta y cuánto cuestan

El regreso de Bad Bunny a la Argentina volvió a desatar un fenómeno pocas veces visto en la escena local. Tras agotar rápidamente sus tres fechas previstas para febrero en el estadio Monumental de River Plate, la producción confirmó la habilitación de nuevos sectores y localidades, lo que permitirá que más fanáticos puedan acceder a los shows del artista puertorriqueño en la ciudad de Buenos Aires.

Las funciones están programadas para los días 13, 14 y 15 de febrero en el estadio de River, en el marco del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, la gira con la que Bad Bunny recorrerá estadios de América Latina, Europa y Australia, convirtiéndose en el primer artista latino en realizar una gira global de estas características.

La confirmación de la nueva disponibilidad de entradas fue realizada por la productora DF Entertainment, que explicó que, debido a la configuración técnica del show, se pudieron habilitar sectores inéditos en recitales locales, además de liberar cupos adicionales en ubicaciones ya existentes.

Entre los nuevos espacios se destacan Los Vecinos, Stage A y Stage B, sectores especialmente diseñados para esta puesta en escena, que promete una experiencia inmersiva y una cercanía inédita con el escenario.

Cuándo salen a la venta las entradas

La venta de tickets se realizará a través del portal All Access y contará con dos instancias:

Preventa exclusiva BBVA con tarjetas VISA: lunes 26 de enero a partir de las 12:00.

Venta general con todos los medios de pago: lunes 26 de enero desde las 16:00.

En ambas etapas, los clientes del banco podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés, una modalidad habitual en los grandes eventos internacionales que llegan al país.

Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Bad Bunny

Según informó la organización, los precios —sin incluir cargos por servicio— son los siguientes:

Stage A: $420.000

Stage B: $420.000

Los Vecinos: $400.000

Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $370.000

Campo delantero: $350.000

Platea Sívori media: $240.000

Plateas San Martín y Belgrano altas: $225.000

Campo general: $175.000

Platea Sívori alta: $120.000

La amplia variedad de precios busca cubrir distintos perfiles de público en un contexto de alta demanda, que ya posiciona estos shows entre los eventos musicales más convocantes del año.

Un 2026 cargado de recitales internacionales

Los conciertos de Bad Bunny marcarán el inicio de un año intenso para el estadio Monumental, que en 2026 volverá a consolidarse como epicentro de los grandes shows en la Argentina. Luego será el turno de AC/DC, que tiene previstas tres fechas en marzo, y más adelante de Lali, quien se presentará en junio con dos funciones propias.

Con nuevas localidades habilitadas y una expectativa que no deja de crecer, el regreso de Bad Bunny promete ser uno de los hitos musicales más importantes del año en el país.

