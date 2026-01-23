El fenómeno de Bad Bunny en Argentina: cómo comprar las entradas para el Monumental

La llegada del "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" a Buenos Aires puso a prueba los nervios de miles de fanáticos de Bad Bunny que buscan un lugar en el Estadio Monumental.

El artista puertorriqueño aterrizará en febrero de 2026 con un despliegue visual que promete romper internet. No es solo música; es un evento masivo donde la velocidad en los dedos y una conexión estable a la red deciden quién se queda con la gloria y quién se queda mirando las historias en Instagram desde su casa.

Bad Bunny está recorriendo 55 ciudades en el marco de su tour mundial que comenzó en noviembre de 2025 presentando su último y aclamado material ubicado en el #1 del Billboard 200 y Top 100.

Los destinos que forman parte de esta gira son: Santo Domingo, República Dominicana, con paradas en Costa Rica, Colombia, México, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

Para este tour, el artista puertorriqueño decidió elevar la apuesta con una puesta en escena que rompe la cuarta pared y se apoya fuertemente en la interacción visual. No es solo un concierto, es una experiencia diseñada para ser vivida y compartida en tiempo real.

El programa del show en Buenos Aires (el 13, el 14 y el 15 de febrero) está cargado de adrenalina, con un setlist que recorre desde sus himnos de trap hasta las experimentaciones más recientes.

El Estadio Monumental será el escenario donde despliegue su arsenal de éxitos en febrero de 2026, transformando a Núñez en una verdadera fiesta urbana. La expectativa es total, y conseguir un lugar en el estadio se convierte en una carrera contra el tiempo y la tecnología que exige estar preparado antes del primer clic.

La locura por Bad Bunny en River: manual para no quedarte afuera del show del año

El proceso de compra es una auténtica batalla digital que no admite errores de principiante. La venta se centraliza exclusivamente en All Access, una plataforma que exige tener un perfil verificado antes de que se abra la veda.

Durante las horas de preventa, las filas virtuales superaron los 300.000 usuarios simultáneos, lo que convierte la adquisición de una entrada en una lotería de alta tecnología.

La recomendación de los expertos en logística de conciertos es simple: loguearse antes y no refrescar el navegador bajo ninguna circunstancia.

La logística de venta se concentró en una única plataforma oficial, All Access, eliminando cualquier punto de venta físico y obligando a los seguidores a dominar el arte de la fila virtual bajo una presión constante.

El sistema de compra es estricto: cada usuario registrado puede adquirir un máximo de seis tickets, una medida que busca frenar a los revendedores y dar una oportunidad real a los verdaderos seguidores.

Los precios varían según la cercanía al escenario, con sectores VIP que permiten estar a pocos metros de la pasarela y opciones más económicas en las tribunas altas.

STAGE A: $420.000 + SC

STAGE B: $420.000 + SC

LOS VECINOS: $400.000 + SC

CAMPO DELANTERO: $350.000 + SC

PLATEAS SAN MARTÍN Y BELGRANO PREFERENCIALES: $370.000 + SC

PLATEAS SIVORI MEDIA: $2400.000 + SC

PLATEAS SAN MARTÍN Y BELGRANO ALTAS: $225.000 + SC

CAMPO GENERAL: $175.000 + SC

PLATEA SIVORI ALTA: $120.000 + SC

Es fundamental chequear el límite de compra de la tarjeta con antelación, ya que el sistema no perdona errores de fondos o bloqueos de seguridad bancarios en el momento crítico.

"El uso de aplicaciones móviles para la gestión de entradas es ahora el estándar de oro para prevenir la piratería en los conciertos de alta demanda", explica el informe de seguridad de eventos masivos de Billboard.

Por eso, olvídate del papel o de los e-mails con archivos adjuntos; en esta gira, el smartphone será el único pasaporte de entrada.

La aplicación Quentro es la herramienta donde vivirán tus tickets, protegidos por códigos QR dinámicos que cambian constantemente para evitar capturas de pantalla o duplicaciones fraudulentas.

Una vez que logras confirmar el pago, la entrada aparece en tu billetera digital de Quentro vinculada al mismo mail que usaste para comprar. Este nivel de seguridad tecnológica asegura que nadie entre con un ticket falso, pero también implica que debes cuidar la batería y la conexión de tu teléfono el día del show.

El proceso es transparente pero implacable: si el código no se genera en la app oficial frente al control de acceso, no hay forma de ingresar al Monumental, sin excepciones de ningún tipo.

Debido a la configuración del show se habilitan nuevos sectores como Los Vecinos, Stage A y B, y además se podrán adquirir entradas en todas las ubicaciones para sus tres presentaciones desde el lunes 26 de enero a las 12 hs con una preventa exclusiva de 12 cuotas sin interés para clientes BBVA con tarjetas Visa.