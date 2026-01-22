Oscar 2026: Sinners rompe todos los récords con 16 nominaciones y sacude la temporada de premios

La temporada de premios alcanzó este jueves 22 uno de sus picos más altos con el anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar 2026, una edición que ya quedó inscripta en la historia del cine. El gran protagonista fue Sinners, el thriller sobrenatural dirigido por Ryan Coogler, que se convirtió en la película más nominada de todos los tiempos, con 16 candidaturas.

El duelo generacional por el Oscar: Timothée Chalamet, DiCaprio y Jordan compiten por el premio al Mejor Actor

El récord supera la marca previa de 14 nominaciones que compartían clásicos como All About Eve, Titanic y La La Land, consolidando a Sinners como el fenómeno cinematográfico de la temporada.

Sinners, el fenómeno cinematográfico que lidera la temporada de premios

Ambientada en el Mississippi de los años 30, Sinners combina terror gótico, drama racial y música blues en la historia de dos hermanos gemelos —interpretados por Michael B. Jordan— que intentan abrir un club mientras enfrentan el racismo estructural y una amenaza sobrenatural. La película recaudó 368 millones de dólares en todo el mundo, un desempeño excepcional para una propuesta autoral con fuerte carga social.

Con "Sinner" a la cabeza: todas las nominaciones a las principales categorías de los Premios Oscar 2026

Entre sus nominaciones figuran mejor película, mejor dirección, mejor actor protagónico, actor y actriz de reparto, guion original, fotografía y el nuevo premio al casting, incorporado por la Academia en esta edición.

Avances históricos dentro de la Academia

Las nominaciones de Sinners también marcaron hitos en términos de representación. El reconocimiento a Ruth E. Carter en diseño de vestuario la convirtió en la mujer negra más nominada en la historia de los Oscar, con cinco menciones a lo largo de su carrera.

En fotografía, la candidatura de Autumn Durald Arkapaw representó apenas la cuarta vez que una mujer compite en esa categoría en casi un siglo de premios, un dato que vuelve a poner el foco sobre las brechas persistentes en la industria.

One Battle After Another, el principal competidor

Aunque Sinners lidera en cantidad de nominaciones, la película que llega como favorita a los principales premios es One Battle After Another, la comedia contracultural de Paul Thomas Anderson, que obtuvo 13 candidaturas.

Anderson, considerado uno de los grandes autores vivos del cine estadounidense, acumula 11 nominaciones previas sin haber ganado nunca un Oscar, pero este año aparece como el principal aspirante a mejor película y mejor dirección. Su filme también fue reconocido en las categorías de actuación, con menciones para Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro.

Actuaciones destacadas y grandes ausencias en las nominaciones al Oscar 2026

Una de las sorpresas fue la nominación de Kate Hudson por Song Sung Blue, que ingresó al listado de mejor actriz principal contra los pronósticos iniciales.

En contrapartida, hubo ausencias resonantes: Paul Mescal quedó fuera de la categoría de actor de reparto por Hamnet, mientras que nombres de alto perfil como George Clooney, Gwyneth Paltrow y Cynthia Erivo tampoco lograron nominaciones.

Hamnet y el liderazgo femenino

Dirigida por Chloé Zhao, Hamnet obtuvo ocho nominaciones, incluidas mejor película y mejor actriz para Jessie Buckley, considerada una de las grandes favoritas al premio.

Zhao es además la única mujer nominada a mejor dirección en esta edición, una categoría que completa un quinteto dominado por Anderson, Coogler, Joachim Trier (Sentimental Value) y Josh Safdie (Marty Supreme).

Internacionalización récord en las nominaciones

Uno de los datos más destacados de los Oscar 2026 es el avance del cine internacional. Películas habladas en otros idiomas como Sentimental Value, The Secret Agent e It Was Just an Accident lograron múltiples menciones, incluidas categorías principales.

El actor Wagner Moura hizo historia al convertirse en el primer brasileño nominado a mejor actor, mientras que la Academia registró un récord de intérpretes nominados por actuaciones en lengua no inglesa.

Una Academia más diversa y nuevas reglas

Este giro refleja cambios estructurales dentro de la Academia: más del 25% de los votantes viven fuera de Estados Unidos, y la composición actual es considerablemente más diversa que hace una década. En 2014, el 94% de los miembros eran blancos y el 76% hombres; hoy, al menos el 35% se identifica como mujer y el 25% pertenece a minorías étnicas.

Además, este año se implementó una nueva regla de votación, que exige que los miembros acrediten haber visto todas las películas de una categoría antes de emitir su voto final, una medida pensada para reforzar la transparencia del proceso.

Warner Bros, el gran ganador como estudio

A nivel industrial, las nominaciones representan una victoria estratégica para Warner Bros, que acumuló 30 candidaturas, superando ampliamente a Netflix y Neon. El estudio fue responsable tanto de Sinners como de One Battle After Another, consolidando su liderazgo en un año clave para su futuro corporativo.

La votación definitiva comenzará el 26 de febrero, mientras que la ceremonia se celebrará el 15 de marzo y volverá a contar con Conan O’Brien como anfitrión. Antes, los premios BAFTA ofrecerán una nueva señal del pulso de la temporada.

Con récords históricos, una fuerte presencia internacional y debates abiertos sobre diversidad y representación, los Oscar 2026 confirman que el cine global atraviesa una etapa de transformación profunda, en la que conviven el espectáculo industrial, el riesgo autoral y nuevas miradas sobre quiénes cuentan las historias más influyentes del año.

