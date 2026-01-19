Sin dragones ni tronos: así es “El caballero de los siete reinos”, el nuevo spin off de Game of Thrones

El universo de Game of Thrones continúa expandiéndose y suma una nueva pieza a su complejo entramado narrativo con el estreno de A Knight of the Seven Kingdoms, la serie que recupera uno de los relatos más queridos por los lectores de George R. R. Martin. La producción llegó este domingo a Estados Unidos y América Latina a través de HBO Max, mientras que en España estará disponible desde este lunes 19 de enero.

Lejos de los grandes ejércitos y las intrigas palaciegas que definieron a su antecesora, la nueva ficción propone una mirada más íntima sobre Westeros, con una historia centrada en el camino, la lealtad y el honor. Se trata de una apuesta que busca ampliar el alcance del mundo creado por Martin sin repetir las fórmulas ya conocidas.

La serie está basada en las novelas cortas reunidas bajo el título Tales of Dunk and Egg, escritas por el autor que dio origen a A Song of Ice and Fire, la saga literaria que inspiró el fenómeno televisivo original. En esta ocasión, el foco se desplaza hacia dos personajes aparentemente secundarios, pero fundamentales para comprender la historia de los Siete Reinos.

El protagonista es Ser Duncan el Alto, un caballero errante de origen humilde, acompañado por su joven escudero Egg, un niño enigmático cuya verdadera identidad se irá revelando con el correr de los episodios. Juntos recorren caminos polvorientos, aldeas olvidadas y torneos medievales, lejos de la épica grandilocuente que caracterizó a otras entregas del universo.

Una historia ambientada 90 años antes de “Game of Thrones”

La primera temporada adapta la novela corta “The Hedge Knight”, publicada en 1998, y se concentra en un episodio puntual de la historia de Westeros: un torneo de caballería que funciona como escenario para conflictos políticos, rivalidades personales y decisiones que tendrán consecuencias inesperadas.

Martin publicó luego otros dos relatos de esta saga: “The Sworn Sword” (2003) y “The Mystery Knight” (2010). Además, el propio escritor ha señalado en distintas oportunidades que planea ampliar este ciclo con nuevas historias, algunas de las cuales ya estarían avanzadas, según medios especializados en su obra.

La adaptación televisiva fue concebida con la idea de que cada temporada aborde una de estas novelas cortas, lo que permite un formato más contenido y narrativamente preciso. Esta estructura también marca una diferencia clara respecto de otras producciones del mismo universo.

Quiénes son Dunk y Egg, los protagonistas de la nueva serie

En cuanto al reparto, la serie está protagonizada por Peter Claffey en el papel de Ser Duncan el Alto y Dexter Sol Ansell como Egg. Ambos personajes sostienen el eje emocional de la historia y funcionan como guías del espectador en un Westeros menos conocido, pero igualmente complejo.

Desde el punto de vista temporal, A Knight of the Seven Kingdoms se sitúa aproximadamente 90 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones. El Trono de Hierro aún está en manos de la casa Targaryen y el recuerdo de los dragones comienza a desvanecerse tras los conflictos narrados en House of the Dragon.

A diferencia de esa precuela, la nueva serie prescinde de criaturas fantásticas y grandes batallas aéreas. El relato se apoya en una estética medieval más realista, con duelos, torneos y disputas de honor como motor dramático.

Este enfoque permite explorar otro costado del universo creado por Martin: el de los caballeros errantes, las jerarquías sociales y las tensiones entre nobleza y pueblo llano, elementos presentes en los libros pero menos desarrollados en la televisión.

Cuántos episodios tiene la primera temporada y cómo es el estreno en HBO Max

La primera temporada cuenta con seis episodios, una duración acorde al material original que adapta. HBO Max optó por un estreno semanal, reforzando el consumo episódico y la conversación en torno a cada capítulo.

Los episodios tienen una duración que no supera la hora y varía entre los 30 y 45 minutos, lo que contribuye a un ritmo ágil y concentrado, sin subtramas excesivas.

Episodio a episodio, la historia se centra en un único acontecimiento, permitiendo profundizar en los personajes sin dispersarse en múltiples frentes narrativos.

El estreno de la serie confirma la estrategia de Warner Bros. Discovery de seguir explotando el potencial del universo Game of Thrones, pero con propuestas diferenciadas que dialogan entre sí sin depender exclusivamente de la épica original.

En términos de producción, la serie apuesta por una escala más contenida, con locaciones naturales, vestuario detallado y un tono narrativo que privilegia el viaje personal por sobre el espectáculo.

Para los seguidores de la saga, A Knight of the Seven Kingdoms funciona como una oportunidad de descubrir historias menos conocidas de Westeros y comprender mejor el entramado histórico que precede a los grandes conflictos.

Al mismo tiempo, la serie se presenta como una puerta de entrada accesible para nuevos espectadores, ya que no requiere un conocimiento previo exhaustivo del universo.