"La pasé genial en 'Game of Thrones'" dice Mark Gatiss, quien estrenó su serie policial

“La pasé genial en Game of Thrones”, dice Mark Gatiss a PERFIL. Este actor y guionista británico estuvo solamente cuatro capítulos en la mítica serie de HBO, pero en todos los sitios fandom su personaje , Tycho Nestoris, tiene su descripción, fotos, e incluso algunas de sus frases.

Mark Gatiss como Tycho Nestoris en 'Game of Thrones'.

—¿Qué significó para vos estar una serie como 'Game of Thrones'?

—Puedo decir que un poco estuve fuera de la serie, ya que solo hice cuatro episodios. Sí, lo pasé genial, pero siempre quise ser parte de una serie en la que no tuviera voz ni voto.

—¿Cómo es eso?

—Crecí con Dr. Who (*), sé todo sobre esa serie y cuando estuve en Dr. Who significó todo para mí, pero siempre me gustó leer entrevistas de actores que simplemente entraban y salían de una serie sin saber nada, me encantaba que fueran tan informales al respecto. Actores que decían: "Sí, actué ahí, creo que hice un Dr. Who”. Así que cuando surgió Game of Thrones, fue así para mí, no sabía nada al respecto, no sabía quién era quién. Si sé a que personaje interpreté, pero literalmente, aprendí mi guión, me presenté al set de filmación, interpreté el papel y lo disfruté. Luego la gente me preguntaba: "¿Sabes quién crees que debería estar en el Trono de Hierro?", y yo al final respondía: "Yo", porque soy el único personaje que conozco.

En la Londres de posguerra, Mark Gatiss (foto) ambientó 'Bookish', la serie que creó y que protagoniza.

Mark Gatiss es parte de equipo que escribió y protagonizó Sherlock, que incluyó a Benedict Cumberbacht en la piel del famoso inspector; también trabajó en La favorita, película de Yorgos Lanthimos, y estrenó Bookish, una serie policial de creación propia, ambientando en el Londres de 1946. El protagonista, Gabriel Book, es un exespía convertido en librero, que colabora con la policía en la resolución de crímenes inusuales.

—¿De chico y como espectador qué serie policial era tu favorita?

—Dos, Miss Marple, con Joan Hickson, y la versión de David Suchet de Poirot . Son las dos más importantes. Y había muchísimas buenas, que crecí con ellas, y leí la mayoría de los libros de esas series. Y por supuesto, era gran fan de Agatha Christie y luego de muchos otros escritores de su entorno.

–Superfan de los policiales…

—Sí, y de varias que me gustaron, las buscaba en otras versiones. Por ejemplo, Sherlock Holmes. Mi primera fue la versión televisiva que de Sherlock Holmes hizo Jeremy Brett. Llegué a Sherlock por las películas de Basil Rathbone de los años 40, y luego leí los libros y luego vi la serie.

Mark Gatiss con Benedict Cumberbatch en 'Sherlok', serie que también coguionó y coprotagonizó.

—Y luego escribiste tu propio 'Sherlock'. En Argentina, para los fans del género policial, las mejores series son las inglesas británicas. ¿Cuál creés que ese ADN que les permite dominar ese género?

—Pareciera que Gran Bretaña exporta muertes violentas. Creo que siempre lo hemos hecho muy bien. La edad de oro de las novelas policíacas fueron los años 20 y 30. Sucede lo mismo con las historias de fantasmas que, de hecho, es otro género esencialmente británico. Igual creo que los policiales fueron algo que en esa época también se dieron en el mundo, pero quizá Gran Bretaña, fue el “país elegido”.

—¿Y por qué sería?

—No lo sé, pero es curioso, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial hubo como una fiebre por los rompecabezas, también fue la invención del crucigrama. Luego la gente aplicó la idea de descubrir quién hizo tal crimen de tal o cual manera. Luego, el género fue refinado por escritores brillantes como Agatha Christie, Dorothy L. Sayers y otros, quienes lo volvieron muy populares. Y ahora vivimos con la gente constantemente intentando reinventarlo, subvertirlo o darle la vuelta.

—Y a pesar de los años, Agatha Christie sigue vigente.

—Siempre digo que la razón por la que Agatha Christie sigue siendo preeminente es porque tuvo treinta y cinco de las mejores ideas que nadie haya tenido. Y surgieron una tras otra, sin spoilers: el narrador cometió el crimen, más de una persona lo hizo al mismo tiempo; todos lo hicieron. Y así se puede entender por qué la gente compró esas novelas y las leyó hasta el final: eran una forma brillante de pasar un buen rato.

"La posguerra fue una época con muchos motivos para el asesinato", dice Gatiss sobre por qué 'Bookish' sucede en 1946.

—¿En este momento estás leyendo textos policiales?

—Sí, novelas policiales japonesas de la década de 1940. Unas que, podría decirse, son una especie de Agatha Christie japonesa.

—¿Qué desafíos te planteó crear esta serie policial 'Bookish'?

—El reto era crear algo distinto y diferente, que a la vez cumpliera con todos los requisitos que se espera de una novela de misterio. La escribí pensando que sería el tipo de proyecto que me gustaría hacer durante los próximos años; uno que además, me divirtiera. Siempre quise interpretar a un detective, quería crear a mi propio detective y el mundo en el que vive. Así que el contexto de la posguerra fue muy importante, es una época poco explorada y bastante fascinante de la historia mundial.

—¿Y qué esperas de la recepción de 'Bookish'?

—Espero que la ambientación, la sexualidad de los personajes y la peculiaridad del tono la distingan. Ésos son los retos. En la práctica, los retos consisten en intentar escribir una novela de misterio que tenga sentido, es así de simple. Dar pistas que no sean tan obvias que apunten directamente al asesino, pero que tampoco sean tan opacas que te frustren y decepcionen. Hay que ser justo con el público, esa es una de las grandes reglas de las novelas de misterio. De alguna manera, el público tiene que creer que podría haber resuelto el crimen.

—¿Cómo era esa Inglaterra que se ve en tu serie?

—La posguerra fue una época extraordinaria, curiosa. (Winston) Churchill había ganado la guerra y luego perdió las elecciones por una mayoría aplastante; la gente quería un mundo nuevo. Y el gobierno laborista de la posguerra fue extraordinariamente radical: fundaron el Servicio Nacional de Salud (NHS), nacionalizaron todas las industrias, e iniciaron el estado de bienestar. La gente regresó de la guerra totalmente transformada: quienes ya habían visto tanta muerte, deseaban una vida muy tranquila; otros, querían vivirla todavía mucho más. Algunos fueron desplazados y no sabían cómo integrarse. Las mujeres se habían sentido extraordinariamente liberadas, pero luego la sociedad les dijo que volvieran a la cocina. Hubo una vorágine de cambios con muchos motivos para el asesinato y el crimen.

(*)Dr.Who, considerada la serie con más temporadas de la televisión británica.

