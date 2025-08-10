“Espero que Milei no sea un corrupto, y si lo es, algún día tendrá que ir a la carcel”

“Mi mayor preocupación, frustración, arrepentimiento y molestia es que no parece que hayamos aprendido muchas lecciones y creo que vamos por el mismo camino en 2020”, dijo Mehdi Hasan hace unos años al ver que, otra vez, el periodismo de Estados Unidos le daba a Donald Trump la vía libre para que diga cualquier cosa. Por entonces, Hasan trabajaba para la cadena norteamericana Msnbc, y manifestaba que Trump era un mentiroso patológico. En 2024, esa cadena informativa despidió a Hasan: su mirada sobre Trump no había variado asó como decir la verdad sigue sin ser un atributo del presidente norteamericano; y su postura respecto del conflicto de Israel con Gaza, tampoco iba en sintonía con el pensar de poderoso establishment trumpista.

En su Reino Unido natal, Mehdi Hasan se sumó como columnista al famoso medio The Guardian, y en febrero de 2024 abrió uno propio, Zeteo, nombre que eligió porque, en griego, refiere a “buscar, preguntar, llegar a la verdad...y ese es mi faro”, dijo en la presentación. También explicó que armó un “equipo de colabores Avengers con periodistas, activistas, y hasta gente de Hollywood”. Entre los que quizá son más conocidos en Argentina están como colaboradores en Zeteo, Naomi Klein, Cynthia Nixon –una de las Sex&theCity–, y Greta Thunberg. Y fuera de esto, conduce en YouTube un ciclo que se llama algo así como Un progre contra veinte fachos” (1 progressive vs. 20 far-right conservatives) donde convoca a veinte jóvenes que van pasando de a uno y –conteo por reloj mediante–debate con ellos una idea. La última emisión ya supera las diez millones de visualizaciones en YouTube.

Legado. Este periodista fue quien entrevistó a Diana Mondino, quien fuera canciller de Javier Milei en octubre de 2024, diez meses después de haber asumido el cargo. Mehdi Hasan lo hizo para Head to Head, un ciclo que conduce para la cadena Al Jazeera. Y tuvo como apoyo a dos argentinos, Martín Vernengo y Marina Rodríguez, y a un británico,Maxwell Marlow. Además, en la producción de ese ciclo, también tiene a un argentino. Si bien el programa no tuvo las visualizaciones de “Un progre contra veinte fachos”, en Argentina, las respuestas que Hasan consiguió de Diana Mondino siguen dando que hablar. En este texto se resumen algunos fragmentos del reportaje.

—Usted fue canciller durante la presidencia de Milei. Este es un hombre que, según sus críticos, destruyó programas sociales, insultó públicamente a líderes extranjeros, a aliados, y llamó a los periodistas prostitutas de políticos. Usted sirvió bajo su mando hasta octubre pasado, cuando la despidió sin contemplaciones. Y los llamó a usted y a sus colegas de la Cancillería, traidores, parásitos, arrogantes e imbéciles. Y aun así, sigue apoyándolo ¿Por qué?

—Porque esa es una lista incompleta. Hay muchas cosas que hizo bien, cosas muy, muy buenas. En particular, está intentando cambiar el rumbo de Argentina. Así que mi trabajo era que, cada vez que él decía algo desagradable sobre alguien, podía estar seguro de que el otro había dicho algo peor antes. Así que no es que Milei empezara esas cosas. Y aclaremos el concepto. Los países son eternos. Los líderes van y vienen. Y la relación con los países, dentro de cada país y con otros países, es mucho más importante que lo que una persona pueda decidir hoy o mañana. Y eso es lo que yo intentaba hacer. Y, debo decir, todos los demás ministros de Asuntos Exteriores también intentaban hacerlo.

—Dijiste que, a menudo, cuando decía algo grosero sobre alguien, alguien más le había dicho algo aún más grosero primero. Entonces, ¿qué le dijiste para que te llamara imbécil y parásito?

—No me llamó imbécil ni parásito.

—Sí.

—Ah, lo olvidé.

—Dijo en una entrevista que, refiriéndose al Ministerio de Asuntos Exteriores del que formabas parte después de que te despidiera, creo que son “traidores al país. Viven una vida parasitaria. Son unos imbéciles fatalmente arrogantes”.

—No creo que se refiriera realmente a la gente en general, a la gente...

—Quien lo entrevistaba le dijo: “¿Te referís a la gente del Ministerio de Asuntos Exteriores?”; contestó: “Sí”.

—Hablemos de las políticas. Usted dice que Milei está intentando cambiar Argentina. El gran programa que tú, él y el Gobierno implementaron fue el programa económico. Algunos lo han llamado economía de la motosierra. Primero exacerbó la recesión argentina y aumentó la pobreza enormemente. Y ahora, para ser justos, 18 meses después, el gobierno del que formaste parte ha bajado la inflación. El crecimiento parece viene bien este año. Pero me pregunto a qué precio. El desempleo subió, el valor de las pensiones bajó, el gasto público se redujo drásticamente, la gente protesta en las calles. La tasa de inflación sigue siendo una de las más altas del mundo. ¿Cómo puede ser esto un logro histórico, como le gusta afirmar a Milei, o el mejor país del mundo, como alguna vez predijiste que sería para los líderes empresariales?

—Una de las cosas que debes recordar es dónde estábamos antes y qué habría sucedido. Por supuesto, es pura imaginación. No sabemos qué habría pasado realmente si las cosas hubieran seguido así. No tiene ningún sentido decir que no se puede gastar más de lo que ya se tiene. Así que lo que ha hecho es detenerlo. Ahora bien, quienes recibían ese dinero caído del cielo (SIC), por supuesto, no están contentos. Y lo que el Gobierno intentaba hacer era dividirlo equitativamente o centrar el sufrimiento donde corresponde. Y eso no es fácil de lograr. Todos los programas de estabilización del mundo vinieron acompañados de recesiones. Hay menos dinero para gastar; y alguien venderá menos cosas, y no vender lo suficiente provoca una recesión. Pero no hay otra manera de reducir la inflación.

—¿La razón por la que se llama economía de la motosierra es porque Milei habla con orgullo de cerrar dependencias gubernamentales y recortar presupuestos estatales?

—Eso es otra cosa.

—Incluso Elon Musk ahora se arrepiente de haberle quitado esa motosierra a Javier Milei en la conferencia CPAC. Dijo: “No debería haberlo hecho porque carecía de empatía”. ¿No es ese el problema? ¿A Ud. y a Milei parece que no les importa la gente más pobre de Argentina que sufre bajo su gestión? ¿Eras la funcionaria más rica del gabinete de Milei?

—Definitivamente, no. Es (Gerardo) Werthein.

—Digamos que eras la segunda más rica, tienes muchos millones de dólares. No has tenido que preocuparte por dificultades financieras. Así que es fácil para Ud. decir que no debería gastarse más, que debería hacerse estos recortes, pero los argentinos comunes están sufriendo.

—Permíteme decirlo de otra manera: ahora mismo hay mucha gente sufriendo, y sufrían aún más antes de que este gobierno asumiera el cargo. Y si no lo arreglás...

—Eso no es cierto, la pobreza superó el 50 por cierto en los primeros seis meses del año pasado.

—¿De dónde sacó esa cifra?

—Se llama Indec. Es el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina. (...) El desempleo subió, está en su nivel más alto desde 2021. Este no es un gobierno exitoso. Pero digamos la verdad, esto no es un proyecto económico. Es un proyecto ideológico. Milei es libertario.

—Totalmente de acuerdo.

—Ustedes son de los que que piensan que el Estado es malo. De hecho, Milei dice, y cito, que llamar contribuyente a alguien que paga impuestos es como un violador llamar novia a la mujer que viola. También dijo que el Estado es un pedófilo en una guardería con los niños encadenados y envaselinados. ¿Cómo trabajó para este tipo?

—Creo firmemente que la única manera de que Argentina salga del estancamiento en el que estamos es no gastar más de lo que se tiene, ni vender más cosas a todo el mundo, incluido el resto del mundo. Y hay una actitud muy particular...

—¿Cómo justifica esa actitud que le acabo de leer?

—No me voy a casar con él. No tiene por qué gustarme.

—¿Pero comparte esa visión del Estado? ¿No pensás que el Estado sea un violador o un pedófilo, ¿no?

—No voy a decir que el Estado argentino sea el más corrupto del mundo porque hay una larga lista de gobiernos corruptos. Pero definitivamente, hay mucha corrupción en Argentina. Argentina ha tenido impuestos solo en el sector agrícola, equivalentes a dos Planes Marshall. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los hospitales?

—No estoy aquí para defender a gobiernos anteriores. Quiero conocer su opinión y eludió mi pregunta sobre el libertarismo y las opiniones de Milei.

—No, no creo en los gobiernos libertarios.

—Y está de acuerdo con Milei en muchas cosas, porque, en campaña promovió la idea de un mercado de órganos, de compra y venta de partes del cuerpo humano. Ud. la considera fantástica. ¿Cómo es fantástico o incluso ético que el mercado participe en la donación de órganos?

—Pregúntales a los ganadores del Premio Nobel que tuvieron esa idea. Alvin Roth.

—Contactamos a Alvin Roth y dijo que su plan no tiene nada que ver con lo que propone Milei.

—Quizás la frase esté mal citada, no la conozco. Definitivamente, no sé...

—¿Está de acuerdo con que Milei diga que uno debería poder vender tu riñón?

—No.

— Una biografía de Milei se llama “El Loco”, y dice que Milei cree que fue una conversación telepática con su difunto perro, Conan, quien le transmitió el mensaje de Dios para que se convirtiera en presidente de Argentina. Y que todavía se comunica con el perro muerto, Conan, a través de un místico. Defendió las políticas de este hombre que para el resto de nosotros, parece un loco.

—Vi a los perros dos veces. No los conté, porque son muy grandes, y no soy muy perruna. Pero los he visto.

—Pero ¿su estado mental? ¿Es un hombre sano?

—Permíteme decirlo al revés. Digamos que sí, que todo lo que dicen es cierto. ¿Cambiaría eso las políticas?

—¿No cree que la salud mental importa cuando se trata de un líder de un país?

—Es sumamente relevante y le ruego que menciones a un líder, uno de los grandes líderes del mundo en este momento, que no tenga algún tipo de, digamos, narcisismo.

—Tiene razón en eso, pero podría darle la vuelta y decir: ¿puede nombrar a un líder mundial que consulte a sus perros sobre cuestiones políticas?

—Quizás tengan un gato.

—Sé que le encanta hablar del acuerdo del Mercosur con la UE, pero la pregunta era sobre (el caso $Libra) donde se desvanecieron, creo, 250 millones de dólares. Ud. mencionó la corrupción; ¿Milei es un presidente corrupto?

—Espero que no, y si lo es, tendrá que ir a la cárcel algún día.

—Hay muchas demandas en su contra, tanto en Argentina como en los tribunales de Nueva York (por el caso $Libra).

—Y si es cierto...

—Me encantaría saber su opinión.

—Te la daré, y luego, por favor, déjame decirles que el acuerdo del Mercosur con la UE cambiará a Argentina.

—¿Cree que Milei debería haber tuiteado un enlace a una criptomoneda?

—No, no debería haberlo hecho.

—¿Por qué cree que Milei lo hizo?

—Creo que alguien se lo contó y le pareció una buena idea.

—Alguien ganó dinero con esto: 250 millones de dólares desaparecieron.

—Exactamente, así que hay dos posibilidades. O no es muy inteligente o es un corrupto. Ud. elige. No lo sé.

—Creo que puedo hablar por la audiencia cuando digo: es la primera vez esta noche que Diana Mondino dice que Milei es corrupto o estúpido.

—No.

—Dijo que era corrupto o estúpido. Ud. elige.

—Ud. decide.

—Pero solo me dio dos opciones: corrupto o estúpido.

—¿Puedo darte las dos opciones? Sí.