Emily Chynoweth-Davis, la madre de Hayden Davis, es bloguera y vive en España

Emily Chynoweth-Davis es la madre de Hayden y Gideon Davis, dos de los jóvenes norteamericanos que están implicados en la criptoestafa $Libra que tiene en jaque a Javier y Karina Milei. En España, Gerardo Pisarello –legislador argentino-español– presentó una demanda ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional (de España) para que investigue las consecuencias que en ese país podría tener el caso $Libra.

La fiesta con Travis Scott que sponsorizó Cube Exchnage en Argentina.

En dicha demanda, Gerardo Pisarello también solicitó que se amplíe la investigación a Hayden Mark Davis, CEO de la firma Kelsier Ventures, a Scotlyn Davis, una de sus hermanas. En el escrito, el legislador define a Davis como "cómplice" de Milei, y dejó senado que el joven norteamericano se "jactó" de sobornar a Karina Milei a cambio de que le facilitara sus negocios.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Emily Chynoweth-Davis y su hermana Lisa, en el documental sobre su abuelo el "Mormon Manson".

"Son una peligrosa amenaza para la seguridad financiera y para la integridad del mercado que dicen defender. Y si Al Capone cayó por evadir impuestos, no se puede excluir que estos personajes sin escrúpulos, con Milei a la cabeza, caigan por su inmoralidad y su codicia sin límites", dijo Gerardo Pisarello.

Este diputado imagina que, si prospera su pedido de investigación, la "presunta delictiva actuación del presidente argentino y de sus cómplices sería investigada ya no sólo por el FBI en Estados Unidos y por tribunales argentinos, sino también por la Audiencia Nacional Española y, eventualmente, por la Fiscalía Europea".

¿Quién es Julián Peh, en empresario que busca despegarse de Milei y Davis?

Hayden Davis, según la denuncia en cuestión, residiría parte del año en España. Y esto tiene cierto fundamento ya que es la propia madre de Hayden que confirma en su perfil de Instagram: “Emily Chynoweth-Davis, vivo en Barcelona, ​​España. Soy bloguera, conferenciante, mamá, esposa, hermana, amiga, tía y otros títulos encantadores. Escribo para llevar esperanza a los demás.” En su blog, Emily Chynoweth-Davis, explica que “creamos una empresa familiar en 2023, lo que hace que nos veamos como una familia sea muy unida”.

LIsa Chynoweth, tía de Hayden Davis, aparece con una cuenta no verificada y con reposteo de Milei con su sobrino.

Hasta el Caso $Libra se convirtió en un tema que excede los límites de la Argentina, Emily Chynoweth-Davis tenía abiertos sus respectivos perfiles de Instagram y de Facebook. Pero, sobre todo en Estados Unidos, algo de su trágica historia familiar, tuvo cobertura mediática. Emily y su hermana Lisa Chynoweth son las protagonistas de Los asesinatos de las cuatro en punto, uno de los capítulos de la serie documental Las hijas del culto.

¿Por qué hayden Davis dice que no es estafador y culpa a Milei?

Emily y Lisa Chynoweth son nietas de Ervil Le Baron, creador de la Iglesia de los Primogénitos del Cordero de Dios (Church of First Born of the Lamb of God). Este líder religioso tuvo cincuenta y siete hijos con trece esposas de esa secta mornónica, y por una serie de asesinatos, estuvo lo tuvo en su lista de los diez hombres más buscados por el FBI. A Ervil Le Baron lo apodaron “Mormon Manson”, en alusión al famoso asesino Charles Mason. Condenado de por vida, según el informe policial, se suicidó en la cárcel en 1981; tenía 56 años.

(De izq. a der.) En Techforum 2024, en Buenos Aires, Tom, Hayden y Gideon Davis.

La madre de Emily y Lisa Chynoweth era hija de Ervil Le Baron, y con su padre Mark Chynoweth no participaban de la poligamia digitada por ”Mormon Manson”, y protegieron a sus hijas de toda esa situación. Fueron dos de los tíos Le Baron –también integrantes de ese grupo– quienes asesinaron a su padre en 1988, lo que provocó el posterior suicidio de su madre.

Karina y Javier Milei entre $Libra y Clarín.

En las redes no hay –al menas hasta ahora– fotos o textos que asocien de alguna manera Emily Chynoweth-Davis con Javier Milei. Sí llama la atención que su hermana Lisa Chynoweth (*)tiene como última publicación en su cuenta de X (ex Twitter), un reposteo de Javier Milei donde éste posa junto su sobrino Hayden Mark Davis.

(*) La cuenta en X de Lisa Chywoneth no se presenta como verificada.