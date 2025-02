Scott Bessent, funcionario clave de Trump, tiene su propia "Casa Rosada" de US$ 22,2 millones

Scott Bessent es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Desoyendo los consejos de Elon Musk, Donald Trump lo eligió para este puesto clave, y con 68 votos a favor y 29 en contra, el Senado de Estados Unidos lo reconfirmó.

¿Por qué Scott Bessent es clave para economía de Trump?

Scott Bessent es lo más “woke” del equipo de funcionarios de Trump: está casado con un ex fiscal judicial, John Freeman, y por subrogación de vientre, ambos son padres de Cole y de Caroline. Y además Bessent fue durante más de una década, un ejecutivo clasificado de George Soros, el empresario húngaro-estadounidense que los antiwoke detestan porque lo acusan de ser quien está detrás de los movimientos proaborto del mundo, Argentina incluida.

Uno de los salons de la Casa Rosada de Scott Bessent.

A pesar de que esta estructura familiar no se ciñe a lo que planteó Trump en su discurso de asunción de enero último, desde lo económico y político, Scott Bessent está alineado con el proyecto del presidente a punto tal que, por ejemplo, descree del cambio climático. Por otro lado, en su examen ante el Senado de Estados Unidos, no se mostró muy entusiasmado con la conquista de Marte que promueve Elon Musk. Quizá ahí radique el por qué el CEO de Tesla, X, y Space X, aconsejó a Trump no ubicar a Bessent como secretario del Tesoro.

EL comedor principal de la 'Casa Rosada', una propiedad que sobrevivió a un terremoto.

Hasta esta designación, Scott Bessent tenía como domicilio su propia ‘Casa Rosada’, en Charleston, Carolina de Sur. Antes de que él la comprara, se la conocía como John Revelen House, por su constructor y dueño original. Construida en 1848 y restaurada en 1886 después de un terremoto, pasó a manos del hoy secretario del Tesoro de Trump en 2016. En ese entonces pagó 6,5 millones de dólares; tras una remodelación que mereció un premio de la Sociedad de Preservación de Charleston, la ‘Casa Rosada’ figura en un portfolio de propiedades en venta al precio de 22,2 millones de dólares.