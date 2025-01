"Elon Musk odia a algunos judíos, Sam Altman es uno de ellos", dijo su examigo Philip Low

“Elon Musk odia a algunos judíos, Sam Altman es uno de ellos”, dijo Philip Low, fundador y CEO de NeuroVigil, empresa en la que Musk era socio hasta que Low lo despidió en 2021. En un texto que este matemático norteamericano publicó en su cuenta de Linkedin, opinó sobre por qué Musk hizo el saludo nazi y por qué apoya y promociona a Alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha alemán.

“Conozco a Elon Musk desde hace catorce años, lo conozco demasiado bien; mucho antes de que fuera famoso”, escribió Philip Low. “Solíamos enviarnos mensajes de texto con frecuencia; venía a mis fiestas de cumpleaños y me invitaba a las suyas. También me contaba todo sobre sus problemas con las mujeres. Como (ambos somos) hijos de hombres muy talentosos que se casaron con mujeres increíbles, que se volvieron violentos y perdieron sus fortunas, y a su vez sufrimos bullying en la escuela secundaria, teníamos una serie de cosas en común con las que la mayoría de la gente no se puede identificar. Solíamos quedarnos juntos dando vueltas hasta tarde en Los Ángeles, y visitaba mi laboratorio en San Diego. También invirtió en mi empresa (NeuroVigil)”.

2019. El matemático y neuro-empresario Philip Low en un panel en el Senado de la Nación

Philp Low estuvo en Argentina en 2019, dio una conferencia en Vicente López y luego participo de un panel en el Senado de la Nación donde el tema central era abogar por la prohibición del uso de animales en los testeos de productos que hacen laboratorios e industrias cosméticas. A su vez, NeuroVigil es su empresa de neurotecnología que desarrolla monitores cerebrales y algoritmos avanzados de aprendizaje automático para aplicar en personas con neurodegeneración, efectos secundarios adversos de medicamentos o cáncer cerebral, y “para determinar la intención, incluso, a pedido del difunto Stephen Hawking, en individuos que no pueden comunicarse de otra manera”, dice el sitio oficial de la compañía.

“El ansia de poder (de Elon Musk) es también la razón por la que creó xAI y Neuralink: intentar competir con OpenAI (de Sam Altam) y NeuroVigil, a pesar de haber formado parte de ambas”, escribió Philip Low en el mencionado texto sobre Musk. “A diferencia de lo que consiguió con Tesla y con Twitter (hoy X), como Musk no pudo tener el control total de Open AI y de Neurolink, creó rivales. Por eso, en diciembre de 2021, cuando intentó sabotear NeuroVigil, lo eché”, recordó.

19 de enero, 2025. Elon Musk y su saludo nazi en el acto previo a la asunción de Trump

Una quimera llamada la conquista de Marte

Marte como meta para la humanidad es un proyecto del que Elon Musk puede detentar el copyright. Pero sin dinero del Estado norteamericano esa misión es imposible. Por decisión de Donald Trump —y con la ratificación posterior del Senado— Scott Bessent será el secretario del Tesoro de Estados Unidos, puesto clave para acompañar o poner reparos en la billonaria inversión para la “conquista” de Marte.

En el examen de cien preguntas que Scott Bessent dio ante los senadores norteamericanos, no hubo preguntas ni respuestas que incluyeran Marte como tópico importante. El escenario planteado en las respuestas del hoy secretario de Tesoro sí era pro-millonarios, pero también de inversiones estatales controladas. Quizá por este motivo Bessent no es del agrado de Musk. “(Elon) se sentía herido por el hecho de que Trump no siguió su recomendación para secretario del Tesoro y que el Senado tampoco eligiera su primera opción”, comentó Low.

Steve Bannon, el estafador que es parte del equipo de Trump, y a quien, según Philip Low, Elon Musk le teme.

Con respecto a la conquista de Marte, Philip Low también tiene una opinión. “Todo lo que (Elon Musk) dice sobre llegar a Marte para 'mantener la luz de la conciencia' o sobre la 'libertad de expresión' es en realidad una tontería”, escribió Low. “Elon entusiasma a la gente porque sabe que puede manipularla. Todo lo que él hace tiene que ver con sumar y consolidar el poder. Por eso le gustan los partidos de extrema derecha: son más fáciles de controlar. Por eso también (en Tesla) se dio a sí mismo 56 mil millones de dólares que podrían haberse distribuido entre quienes realmente hacen el trabajo y las innovaciones, cuyo mérito Musk se autoatribuye en Tesla”.

En una personalidad como la que describe Philip Low de Elon Musk, el matemático también comprende el motivo por el que su exsocio y amigo hizo el gesto nazi en el acto preasunción de Trump. De hecho, esa mismo noche, Low le escribió el siguiente mail: “F’ you, Elon, por hacer el saludo nazi. Ponete a leer Crimen y castigo(*), ya que decís que 'leer libros' da una sabiduría que no se tiene, y vas a ver qué pasa con la 'teoría del hombre extraordinario' de Raskolnikov".

En la posdata, sumó: "Los hombres extraordinarios rara vez obtienen su licenciatura en Economía a los 26 años; ni fingen entrar en Stanford, ni crean una empresa porque creen que una exesposa está enamorada de un amigo, ni paga a gente para que juegue videojuegos por ellos y no tienen ninguna competencia técnica más allá de presionar y atribuirse el mérito de la gente que de verdad lo merece. Idiota, estoy tan contento de haberte despedido, y con razón. El 'emperador' está desnudo. Los autos chinos están llegando, con o sin aranceles, y tu maldito Optimus a control remoto no amortiguará el impacto, especialmente después de que Hyundai haya comprado Boston Dynamics”.

19 de enero, 2025. La ampulosa gestualidad de Elon Musk en el acto previo a la asunción de Trump

Sin la impulsividad con la que Philip Low escribió el mencionado mail, dio su explicación por el saludo nazi en cuestión. “Elon no es un nazi, per se. Según cómo se lo mire, él es algo mucho mejor, o mucho peor”, detalló Low. “Los nazis creían que una raza (la suya) estaba por encima de todas las demás. Elon cree que él está por encima de todos los demás; y solía ​​pensar que él estaba para resolver los problemas más importantes. Cuando lo conocí, no pretendía ser una persona técnica; era el primero en decir que carecía de la experiencia necesaria para comprender ciertos datos. Ahora cree que tiene todas las soluciones”.

Philip Low, en una publicación de la Universidad de Chicago

En el texto, Philip Low afirma que “Elon Musk hizo dos saludos nazis”, motivado por las siguientes cinco principales razones:

1. "Le preocupaba que el 'ala nazi' del movimiento MAGA, bajo la influencia de Steve Bannon (N de la R: estafador condenado, pero reintegrado a la campaña de Trump), lo alejara de Trump y lo colocara en algún lugar del edificio de oficinas ejecutivas de Eisenhower, en lugar de en el ala oeste (donde está el despacho oval), que es donde Elon quiere estar”.

2. "Estaba molesto por haber tenido que ir a Israel y a Auschwitz para compensar el hecho de haber dado ‘like’ —en X— a un posteo nazi, y quería recuperar su 'poder', al igual que cuando les dijo a los anunciantes —de X— que 'se fueran a la mierda'. Esta conducta no tiene nada que ver" con su autismo.

3. "Hay algunos judíos que en realidad odia: Sam Altman (creador de Open AI) está entre ellos".

4. Además, Elon "disfruta de una buena actuación y sabía exactamente lo que estaba haciendo" la noche de los saludos nazi.

5. "Su yo narcisista esperaba que la audiencia le devolviera su gesto abyecto, mostrando así un control y dominio absolutos sobre ella, y así aumentar su influencia sobre Trump. Eso no sucedió. En resumen: Elon no es nazi, pero hizo dos saludos nazis, lo que es completamente inaceptable".

Fin.

(*) 'Crimen y castigo', una de las obras maestras de la literatura rusa, escrita por Fiódor Dostoyevski.

