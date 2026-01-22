Con "Sinner" a la cabeza: todas las nominaciones a las principales categorías de los Premios Oscar 2026

La película Sinners ("Pecadores"), la cinta de época que mezcla horror, acción y música, lidera la disputa por los Premios Oscar 2025 con un récord de 16 nominaciones a los premios de la Academia, que este jueves anunció los contendores que irán a la esperada ceremonia el 15 de marzo. El récord anterior lo compartían "La malvada", "Titanic" y "La La Land", todas empatadas con 14 nominaciones.

El thriller dirigido por Paul Thomas Anderson "Una batalla tras otra" se posicionó segundo con 13 nominaciones, seguido de "Frankenstein" del mexicano Guillermo del Toro, que sumó 9.

Ambientada en el sur del Estados Unidos segregacionista de los años 1930, Sinners competirá a mejor película, y le dio a su realizador Ryan Coogler ("Pantera Negra") un puesto para pelear la estatuilla a mejor director.

A continuación los nombres de los nominados en las principales categorías para la 98ª edición de los premios Óscar que se entregarán el 15 de marzo en Hollywood.

- Mejor película

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supremo"

"Una batalla tras otra"

"Agente secreto"

"Valor sentimental"

"Pecadores"

"Sueños de trenes"

- Mejor director

Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra"

Ryan Coogler, "Pecadores"

Josh Safdie, "Marty Supremo"

Joachim Trier, "Valor sentimental"

Chloé Zhao, "Hamnet"

- Mejor actor

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio, "Una batalla tras otra"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Pecadores"

Wagner Moura, "El agente secreto"

- Mejor actriz

Jessie Buckley, "Hamnet"

Rose Byrne, "Si pudiera, te patearía"

Kate Hudson, "Song Sung Blue: Sueño inquebrantable"

Renate Reinsve, "Valor sentimental"

Emma Stone, "Bugonia"

- Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, "Una batalla tras otra"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Delroy Lindo, "Pecadores"

Sean Penn, "Una batalla tras otra"

Stellan Skarsgård, "Valor sentimental"

- Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, "Valor Sentimental"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor Sentimental"

Amy Madigan, "La hora de la desaparición"

Wunmi Mosaku, "Pecadores"

Teyana Taylor, "Una batalla tras otra"

- Mejor película internacional

"El agente secreto" (Brasil)

"Un simple accidente" (Francia)

"Valor sentimental" (Noruega)

"Sirat. Trance en el desierto" (España)

"La voz de Hind Rajab" (Túnez)

- Mejor película animada

"Arco"

"Elio"

"Las guerreras k-pop"

"Amélie et la métaphysique des tubes"

"Zootopia 2"

- Mejor documental

"Alabama: Presos del sistema"

"Abrázame en la luz"

"Cutting Through Rocks"

"Mr. Nobody Against Putin"

"The Perfect Neighbor"

- Películas con 8 o más nominaciones

"Pecadores" - 16

"Una batalla tras otra" - 13

"Frankenstein" - 9

"Marty Supremo" - 9

"Valor sentimental" - 9

"Hamnet" - 8

