La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense reveló este jueve las candidaturas para la 98.ª edición de los Premios Oscar, consolidando una de las competencias más cerradas en la categoría de Mejor Actor. Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio y Michael B. Jordan emergieron como los principales contendientes al Oscar 2026 tras un año de interpretaciones que la crítica internacional calificó de transformadoras.

Chalamet, quien protagoniza el largometraje Marty Supreme bajo la dirección de Josh Safdie, llega a esta instancia tras haber obtenido el Globo de Oro y el Critics’ Choice Award. Su interpretación del jugador de tenis de mesa Marty Reisman ha sido descrita como un despliegue de energía eléctrica que ha revitalizado la taquilla de la productora independiente A24 durante la temporada navideña.

Por su parte, Leonardo DiCaprio compite por su papel en One Battle After Another, la producción de Warner Bros. dirigida por Paul Thomas Anderson. Este proyecto ha posicionado al actor nuevamente en el centro de la conversación académica, acumulando 13 nominaciones totales para el filme y reafirmando su estatus como uno de los imanes más constantes para la audiencia global.

Michael B. Jordan completa este trío de favoritos gracias a su trabajo en Sinners, el thriller sobrenatural de Ryan Coogler ambientado en el sur de los Estados Unidos durante la era de Jim Crow. Jordan realiza un doble papel interpretando a los gemelos Smoke y Stack, una hazaña técnica y dramática que ha sido fundamental para que la película alcance un récord histórico.

El fenómeno de "Marty Supreme" y la consagración de Chalamet

La campaña de Timothée Chalamet fue meticulosa, apoyada por una recepción crítica unánime desde su estreno en el Festival de Cine de Nueva York. La prensa especializada destaca su capacidad para encarnar la obsesión deportiva en una narrativa que mezcla la comedia con el drama de época. Su victoria en los precursores lo sitúa, para muchos, como el rival a vencer.

El éxito de Marty Supreme no solo es artístico, sino comercial, superando récords previos de distribución para su estudio. La narrativa de la industria sugiere que Chalamet alcanzó una madurez interpretativa que compensa su juventud, enfrentándose a veteranos de la industria con una propuesta que la crítica define como "sorprendentemente divertida" y audaz.

Los expertos del cine señalan que Chalamet cumplió con todos los hitos estadísticos previos necesarios para asegurar la estatuilla. Al haber sido nominado por el Sindicato de Actores (SAG) y el BAFTA, su trayectoria hacia el Dolby Theatre sigue un patrón histórico que, desde 2010, ha garantizado el éxito para la mayoría de los candidatos en su posición.

Aunque se enfrenta a Leonardo DiCaprio, las posibilidades de Chalamet se ven reforzadas por una sólida actuación completa de "Marty Supreme" en el anuncio de nominaciones del jueves.

La película superó las expectativas de la mayoría de los expertos con nueve nominaciones, incluyendo mejor director para Josh Safdie, mejor fotografía y mejor diseño de producción, lo que sugiere que los votantes de los Oscar están prestando mucha atención.

La dualidad de Michael B. Jordan en un año de récords

Michael B. Jordan irrumpió en la temporada de premios con una propuesta que desafía los géneros tradicionales de la Academia. En Sinners, su interpretación dual fue calificada como una clase maestra de actuación. La película hizo historia al recibir 16 nominaciones totales, la cifra más alta jamás alcanzada por una sola producción en los Oscar.

El filme de Ryan Coogler logró romper el estigma del cine de género y terror, posicionándose como una épica histórica singular. Según The Guardian, la cinta se convirtió en la primera en alcanzar tal volumen de candidaturas, superando hitos previos de películas como Titanic o All About Eve, lo que otorga a Jordan un impulso mediático sin precedentes.

A pesar de haber sido estrenada en abril, Sinners mantuvo su relevancia durante todo el año 2025. Los analistas coinciden en que la narrativa de justicia hacia el trabajo de Coogler y Jordan podría culminar en una noche histórica el próximo 15 de marzo, especialmente considerando el peso de la representación y la innovación narrativa de su propuesta.

Leonardo DiCaprio y el peso de la trayectoria

Leonardo DiCaprio regresa a la competencia con una colaboración que generó altas expectativas desde su anuncio. En One Battle After Another, su trabajo bajo las órdenes de Paul Thomas Anderson fue señalado como uno de los más rigurosos de su trayectoria reciente. La película ocupa el segundo lugar en número de nominaciones este año, con un total de 13 menciones.

La crítica valora la sobriedad de DiCaprio en un papel que aborda tensiones raciales y sociales complejas. Su presencia en la terna de Mejor Actor es vista como la representación de la excelencia establecida de Hollywood, compitiendo directamente con la nueva ola de talentos que encabezan Chalamet y el propio Michael B. Jordan.

El panorama para el 2026 se completa con otros nombres fuertes como Ethan Hawke por Blue Moon y Wagner Moura por The Secret Agent. Sin embargo, la atención principal se mantiene en el duelo entre los tres protagonistas de las películas más nominadas, quienes se disputarán el voto final en una ceremonia que será presentada por Conan O'Brien.

