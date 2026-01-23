Las denuncias contra Julio Iglesias fueron archivadas por "falta de jurisdicción" de la justicia española

La Fiscalía española anunció este viernes el archivo de la denuncia por delitos sexuales y trata de personas contra Julio Iglesias que dos exempleadas del cantante hicieron ante la justicia española, al no ser competente.

"Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la fiscalía" para iniciar las pesquisas por hechos ocurridos en las Bahamas y la República Dominicana, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

El artista español había solicitado el jueves el archivo de la denuncia presentada en su contra al considerar que la justicia española no tiene jurisdicción, según un escrito remitido por su abogado. Además, los abogados pidieron "detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional" para el cantante, de 82 años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dos exempleadas del artista latino que más discos vendió en el mundo presentaron una denuncia en España el 5 de enero, afirmando, entre otros, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Julio Iglesias quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.

Así vive hoy Carolina de Mónaco: la transformación de la "novia de Europa" a una abuela discreta

Ambas denunciaron haber sido sometidas a vejaciones y acoso sexual, que en el caso de una de las mujeres incluía penetraciones no consentidas.

De acuerdo con las investigación llevada a cabo por la cadena estadounidense Univision y el español elDiario.es, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas.

De acuerdo con las organizaciones, "Laura y Rebeca [nombres ficticios de las víctimas] habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Iglesias, entre enero y octubre de 2021".

Según su testimonio, Iglesias "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".

El abogado del cantante, José Antonio Choclán, defiende, por ello, el archivo de la denuncia, ya que los presuntos delitos "deben perseguirse en el lugar de comisión" y que, sólo en caso de que eso no sea posible, entonces "podrían ser, eventualmente, perseguibles en España". Tampoco las denunciantes son españolas "ni residen habitualmente en España", agrega.

Quién fue Gala, la esposa de Salvador Dalí: la boda secreta que selló su relación y el rol decisivo detrás del genio surrealista

"No cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente", continuó el abogado.

Las organizaciones Women's Link y Amnistía Internacional, que apoyan a las denunciantes, habían indicado que los presuntos hechos se denunciaron en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la legislación española puede ser más favorable para estos casos.

Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso con temas como "Soy un truhán, soy un señor", "Gwendolyne" o "Me olvidé de vivir". De fama internacional, especialmente en España y Latinoamérica antes de una exitosa etapa en Miami, Iglesias vio despegar su carrera en la década de 1970.

Con ocho hijos reconocidos de dos matrimonios, es padre del también exitoso cantante Enrique Iglesias. Uno de sus exmánagers, Fernán Martínez, describió a un hombre "besucón", "muy de contacto físico", aunque aseguró que "nunca" le vio "comportamiento de estos agresivos", como los denunciados, en declaraciones a la cadena Telecinco.

Oscar 2026: Sinners rompe todos los récords con 16 nominaciones y sacude la temporada de premios

Iglesias, que comparte su vida desde hace décadas con la exmodelo holandesa Miranda Rijnsburger, madre de sus cinco hijos pequeños, rompió su silencio el pasado viernes y calificó de "absolutamente falsas" las acusaciones de sus exempleadas.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa", indicó el cantante en Instagram. "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza".

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", agregó en un mensaje que finaliza estampando su firma y agradeciendo a "tantas y tantas personas queridísimas" que le enviaron "mensajes de cariño".

ds