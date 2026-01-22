ULTRA Buenos Aires 2026: Lineup confirmado y una fuerte presencia argentina en el Parque de la Ciudad

Se terminó el misterio. ULTRA Buenos Aires encendió la cuenta regresiva para su esperada sexta edición y lo hizo a lo grande: el festival anunció los lineups diarios por escenario para el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026. El Parque de la Ciudad se transformará en la meca de la electrónica mundial con una curaduría artística que abarca todo el espectro sonoro contemporáneo. Con cuatro escenarios de identidades bien definidas, esta edición combina el mainstream más explosivo con lo más picante del underground, confirmando por qué la marca lidera la escena global.

Dos días, cuatro escenarios y una ciudad que vuelve a ser capital electrónica del continente

El Main Stage volverá a ser el corazón del festival, pensado para los momentos más explosivos y masivos. Allí se subirán algunas de las figuras más influyentes del planeta electrónico: Zedd, Steve Angello, Alesso, Above & Beyond, deadmau5, KSHMR, Dom Dolla y Apashe, con sets diseñados para el impacto, la épica visual y la energía de estadio que caracteriza a ULTRA.

Pero el pulso más profundo del festival late en RESISTANCE, la marca underground de ULTRA Worldwide, que tendrá dos escenarios propios. El sábado, el foco estará puesto en el house de groove marcado, con Jamie Jones, Joseph Capriati b2b Mau P, Cloonee, Mita Gami y Carlita. El domingo, el protagonismo será absoluto del techno, con una grilla de alto voltaje encabezada por Charlotte de Witte, Richie Hawtin, Enrico Sangiuliano, Anfisa Letyago y el potente b2b de Space 92 y Popof.

En paralelo, RESISTANCE 2 llevará la experiencia underground a otro nivel. El sábado será territorio de hard techno, con nombres como Fantasm, 999999999, Indira Paganotto, Klangkuenstler, Patrick Mason y Prada2000. El domingo, el clima virará hacia el melodic techno, con Massano, Kevin de Vries, CamelPhat y Agents of Time al frente del escenario.

El pulso creativo: Peces Raros y el talento local

Una de las grandes apuestas de este año es el ULTRA Park Stage, el lugar donde las nuevas corrientes y el talento local se vuelven protagonistas. Ahí es donde Peces Raros (Live) promete uno de los momentos más interesantes del sábado 14, trayendo su sonido hipnótico que borra las fronteras entre el rock y la electrónica. En este mismo escenario también brillará Malena Narvay (Live), Benji Dialog (Live), Kolombo b2b Fran Bortolossi y Miguel Bastida, entre otros. Un escenario pensado para descubrir, sorprenderse y entender hacia dónde se mueve el sonido del futuro.

ULTRA Buenos Aires forma parte del ecosistema ULTRA Worldwide, la marca de festivales electrónicos más internacional del mundo, con presencia en los seis continentes habitados y con el Ultra Music Festival de Miami como emblema global. Producción a gran escala, tecnología de vanguardia y curaduría artística de primer nivel son parte del ADN que convirtió a ULTRA en sinónimo de experiencia total. Dos días, cuatro escenarios y una ciudad que vuelve a ser capital electrónica del continente.

