El detrás de escena del pogo: vuelve el Festival Escuela Cosquín Rock

Lejos del aula tradicional y en el corazón del predio de Santa María de Punilla, el Instituto Cultura Contemporánea (ICC) relanza su propuesta de formación intensiva: el Festival Escuela Cosquín Rock 2026, un programa que busca desarticular el misterio de la producción de eventos masivos a través de una mirada técnica, integral y situada.

Pero la iniciativa no se agota en la teoría bibliográfica, ya que la propuesta combina jornadas de formación académica con el trabajo en territorio, permitiendo a los participantes observar de primera mano el engranaje de un festival que es referencia en toda la región.

El objetivo es ofrecer una visión 360° sobre la gestión cultural de gran formato, abordando desde la curaduría artística y la técnica hasta la logística de sustentabilidad y la comercialización.

La hoja de ruta: del aula al barro

El proceso formativo comienza antes de que suene el primer acorde. La hoja de ruta para los inscriptos arranca los días 11 y 12 de febrero con clases teóricas en la sede del ICC, ubicada en la Plaza de la Música.

En este espacio se trabajan ejes como la producción integral y la perspectiva de triple impacto aplicada a la gestión cultural, sumando módulos electivos sobre gastronomía y el diseño del look and feel del evento.

Luego la experiencia se traslada al terreno, el viernes 13 de febrero, cuando los alumnos recorren el armado del predio. Durante esa jornada, mantienen diálogos directos con los referentes de áreas estratégicas como técnica, programación y producción de campo.

Finalmente, el sábado 14 de febrero, ya con el festival en marcha, se realiza una instancia de observación activa durante el evento, paso clave para el proceso de evaluación y acreditación final por parte del Instituto.

Cine cordobés: entre el desguace nacional y el modelo del "cash rebate"

Un laboratorio profesional en territorio

El cuerpo docente está integrado por profesionales del ICC y referentes históricos de EnVivo Producciones, lo que garantiza un acceso directo a la experiencia de quienes gestionan la complejidad de un evento de estas dimensiones.

El programa está orientado a productores, artistas, técnicos y comunicadores que busquen comprender la lógica detrás del escenario en una puesta en escena real.

La formación cuenta con la certificación de la Fundación Cultura Contemporánea y el aval de escuelas italo-argentinas; y el costo incluye traslados hacia el predio, acreditación para el día uno del festival y seguro de accidentes personales.

Con la preventa 1 agotada, actualmente se encuentra abierta la preventa 2 con un valor de $627.300. Los detalles sobre contenidos y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en el sitio oficial del Instituto Cultura Contemporánea.

