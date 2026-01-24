El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no asistirá al próximo Super Bowl y lanzó duras críticas contra los artistas seleccionados para el espectáculo del entretiempo: Bad Bunny y la banda Green Day.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, dijo Trump en una entrevista concedida este sábado, en la que volvió a cuestionar a músicos que han sido críticos de su figura y de sus políticas.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl será una trampa para detener migrantes

Pese a sus declaraciones, el mandatario aclaró que los artistas no son el único motivo de su ausencia. Según explicó, el partido —programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California— se disputará demasiado lejos de su agenda. “Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien”, afirmó, y agregó que asistiría “si estuviera un poco más cerca”.

Un conflicto de larga data con los músicos

Las críticas de Trump a Bad Bunny y Green Day no son nuevas. En el caso del artista puertorriqueño, el presidente ya había expresado su malestar por sus posicionamientos políticos y por no cantar en inglés, además de cuestionar su popularidad entre el público estadounidense.

Bad Bunny ha sido un crítico abierto de las políticas migratorias del actual gobierno y utilizó en reiteradas ocasiones su visibilidad internacional para denunciar medidas contra comunidades latinas y migrantes en Estados Unidos.

Green Day, por su parte, mantiene desde hace años una postura frontal contra Trump. La banda y, en particular, su vocalista Billie Joe Armstrong, se manifestaron públicamente contra el presidente en distintos escenarios y entrevistas. La semana pasada, Armstrong expresó su apoyo a los manifestantes de Minneapolis que protestaron contra las redadas migratorias llevadas adelante por el ICE.

Política, espectáculo y mensajes cruzados

Aunque Trump insistió en que la distancia es una de las razones de su ausencia, sus declaraciones reavivaron el debate sobre la politización del espectáculo deportivo más importante de Estados Unidos. El show del entretiempo del Super Bowl suele combinar entretenimiento y mensajes culturales con fuerte impacto global, algo que en los últimos años generó tensiones con sectores conservadores.

Bad Bunny no hará shows Estados Unidos durante su gira mundial

El año pasado, Trump sí asistió a la final disputada en Nueva Orleans, entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, lo que refuerza la lectura política de su decisión actual.

