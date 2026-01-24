Otro muerto en una redada migratoria en Minnesota y crece el conflicto en las calles con el Gobierno de Trump

Agentes federales dispararon este sábado nuevamente en esa región contra un ciudadano que murió horas más tarde. Esto se suma de la conmoción que afecta Minnesota por las duras redadas migratorias dispuestas por el presidente estadounidense Donald Trump. Las autoridades revelaron que la víctima llevaba una pistola semiautomática entre sus pertenencias al momento del suceso.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció que el ataque ocurrió durante una redada migratoria en ese estado y le exigió a Trump que retire de inmediato a los agentes federales que custodian el lugar. "Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante" posteo en X.

Según informaron los medios de comunicación, los agentes habrían disparado contra el hombre mientras estaba tendido en el suelo y, en un video grabado desde la calle de en frente se vio un grupo de oficiales forcejeando con él. Agentes del ICE habrían tratado de sacar a la policía local del lugar, según indicaron algunos testigos, pero el resultado fue infructuoso.

Ante este hecho, cuando se supo de la muerte del hombre, manifestantes comenzaron a protestar en las calles. La situación derivó en nuevos incidentes entre las fuerzas federales y los ciudadanos. Hubo disparos, uso de gases lacrimógenos y hasta contenedores de basura prendidos fuego, lo que concluyó en la detención de varios de los presentes.

"Los oficiales intentaron desarmar al sospechoso pero se resistió violentamente. Temeroso de su vida y la de sus compañeros, un agente disparó de manera defensiva", justifico el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

Este último incidente es el tercer tiroteo reportado en el que están involucrados agentes federales de inmigración de Minneapolis en pocas semanas.

