Este viernes 16 de enero se celebra el Día Internacional de The Beatles y la fecha vuelve a poner en primer plano la relación tan intensa como singular entre la banda y Argentina. Los Fab Four comparten una historia con el país construida sin recitales, sin giras y sin fotos en el Obelisco, pero con un gran fanatismo temprano e influencia directa en el nacimiento del rock nacional. Aunque los músicos de Liverpool nunca pisaron suelo local, su música se instaló desde los años 60 en radios, tocadiscos y habitaciones juveniles, y desde allí moldeó a generaciones enteras de músicos.

A diferencia de otras bandas británicas que sí visitaron la región, The Beatles se convirtió en un fenómeno local a través del vinilo, la radio y el boca en boca. En un país donde el tango y el folklore dominaban la escena, sus canciones llegaron como una novedad absoluta y abrieron una puerta a una forma distinta de entender la música popular, la juventud y la creatividad.

Lejos de ser solo ídolos importados, la banda funcionó como materia prima para la construcción de una identidad propia. Sus armonías, sus estructuras y su idea de banda como unidad creativa inspiraron a quienes después escribirían en castellano y darían origen al rock nacional. Décadas después de su separación, el vínculo con Argentina sigue activo en colecciones, reediciones, homenajes y museos.

Discos, radio y fanatismo: cómo The Beatles conquistó Argentina sin venir nunca

En los primeros años de la Beatlemanía, conseguir un disco de The Beatles en Argentina no era fácil. Muchos llegaban como importados traídos por viajeros o marinos y circulaban de mano en mano entre fanáticos. Tener un simple de 7 pulgadas era casi un tesoro y un símbolo de estatus. Antes de la distribución masiva, la llegada de cada vinilo se vivía como un acontecimiento.

A comienzos de 1964, en pleno estallido mundial, The Beatles desembarcó oficialmente en el país a través del sello Odeon Pops, filial local de EMI. El primer LP editado fue Please Please Me, lanzado bajo el título mal traducido de “Por favor, por favor yo”, con tapas adaptadas y textos en castellano en la contratapa. Ese mismo año también llegaron Con The Beatles (With the Beatles) y Yeah, Yeah, Yeah (A Hard Day’s Night), una velocidad inusual para la industria discográfica local de la época.

En 1965, Odeon editó Beatles for Sale y lanzó una compilación exclusiva para el mercado argentino titulada simplemente “The Beatles” (catálogo DMO-55506), que reunía singles y lados B que no estaban incluidos en los álbumes británicos. Esa edición, hoy pieza de colección, es una de las pruebas más claras del peso comercial que ya tenía la banda en el país.

La radio fue determinante. Programas juveniles de AM pasaban “She Loves You”, “I Want to Hold Your Hand” y “Help!” cuando todavía no existía el concepto de rock nacional. En muchas casas argentinas, el primer contacto con el rock moderno fue a través de la voz de John Lennon. No era solo la música, era la actitud, el pelo largo, la idea de banda como unidad creativa.

Las revistas juveniles de la época también ayudaron a construir el mito. Fotos, pósters, letras traducidas y notas sobre la vida privada de los músicos alimentaban un fanatismo que crecía sin necesidad de shows en vivo. Así, sin pisar suelo argentino, The Beatles lograron ser masivos, influyentes y aspiracionales en un país al que nunca vinieron.

En 1964 se produjo uno de los episodios más insólitos de esta historia. El empresario Alejandro Romay anunció la llegada de la banda a la Argentina y el público colmó Ezeiza. Sin embargo, quienes bajaron del avión fueron The American Beetles, una banda de imitadores de Miami.

El engaño generó revuelo, protestas y picos de rating cercanos a los 50 puntos en Canal 9, con público convencido de que estaba viendo a los verdaderos Beatles. El episodio quedó en la historia como una de las mayores estafas mediáticas del espectáculo argentino y demuestra hasta qué punto la Beatlemanía ya estaba instalada.

De Almendra a Charly García: la herencia Beatle en el ADN del rock argentino

Cuando a fines de los 60 comenzó a gestarse el rock en castellano, The Beatles ya era una referencia inevitable. Bandas fundacionales como Los Gatos, Almendra y Manal escuchaban y analizaban sus discos como material de estudio. Aprender a tocar la guitarra, armar una banda y escribir canciones estuvo durante años íntimamente ligado a imitar, primero, a los Fab Four.

Luis Alberto Spinetta reconoció en múltiples entrevistas la importancia de Revolver y Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en su manera de concebir la canción como obra artística y no solo como producto comercial. Esa libertad compositiva fue un faro para toda una generación y se percibe con claridad en la etapa inicial de Almendra.

Charly García es quizás el caso más explícito. Como un fan declarado de la banda, construyó gran parte de su lenguaje melódico a partir de Lennon y McCartney. Desde Sui Generis hasta Serú Girán y su etapa solista, la huella Beatle atraviesa armonías, estructuras y climas emocionales. Él mismo lo resumió sin rodeos cuando dijo: “Yo me volvía loco con The Beatles”.

Fito Páez también los cita como piedra basal. En su manera de escribir sobre el amor, la nostalgia y la vida cotidiana se percibe esa herencia Beatle adaptada al paisaje rosarino y porteño. Discos como Giros o El amor después del amor muestran esa influencia de la canción pop sofisticada llevada a su máxima expresión en los 60.

Incluso músicos que luego tomaron caminos más duros o experimentales pasaron primero por el “filtro Beatles”. En Argentina, ellos fueron una especie de escuela obligatoria para aprender a componer, armonizar y estructurar canciones. Sin The Beatles, el rock nacional no existiría tal como lo conocemos.

Esa relación sigue viva hoy en lugares y récords únicos. Por un lado, The Cavern Buenos Aires, en el Paseo La Plaza, es la única filial oficial del mítico club de Liverpool en el mundo. Por otro lado, el Museo Beatle, fundado por Rodolfo Vázquez, reúne más de 10.500 piezas y tiene un Récord Guinness como la colección más grande del planeta. Además, cada año la Semana de The Beatles convoca a bandas tributo de toda Latinoamérica en CABA y los ganadores viajan a Liverpool a tocar en la International Beatleweek.