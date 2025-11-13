The Beats: "Mediums entre la música de The Beatles y el corazón de la gente"

El movimiento musical más influyente de todos los tiempos, The Beatles, sigue vivo en la Argentina de la mano de The Beats, la agrupación que desde 1987 mantiene intacta la magia de los Cuatro de Liverpool. Con más de 35 años de trayectoria y el prestigioso título de The Best Beatle Band in the World (otorgado en 1996 en Londres), prepara para un cierre de año memorable en Buenos Aires. La cita es este sábado 15 de noviembre, a las 21 puntual en el icónico Teatro Opera (Av. Corrientes 860, CABA).

En diálogo exclusivo, Esteban Zanardi comparte la filosofía que les ha permitido perdurar y triunfar: la obligación autoimpuesta de no dormirse en los laureles. "Nos hemos puesto la premisa de ir siempre cambiando y buscándole una vuelta de tuerca para tener siempre algo nuevo que agregar", afirma. Esta necesidad de renovación constante se refleja en su actual espectáculo, Ayer, Hoy y Siempre, una obra teatral-musical que debutó a principios de año y, tras una exitosa gira nacional, regresa a la calle Corrientes para despedir la temporada.

La clave de su exhaustivo proceso creativo está en el detalle. Zanardi cuenta que, al armar el show, se inspiran en "fotografías de los Beatles" que les sugieren vestuarios poco comunes, lo que a su vez define el repertorio y la escenografía que acompañan cada bloque. En escena, el público podrá disfrutar de la única colección completa en el mundo de los instrumentos y amplificadores originales utilizados por John, Paul, George y Ringo. El encarna a Ringo Starr y está acompañado por Nicolás Tomate (John Lennon), Eloy Fernández (Paul McCartney), Patricio Pérez (George Harrison) y Fernando Monteleone en teclados, The Beats garantiza un viaje en el tiempo con vestuarios que abarcan la carrera de The Beatles entre 1962 y 1970. Aquí la entrevista completa:

La emoción que atraviesa historias familiares

El intérprete explica que el éxito de The Beats, que ha sido elogiado por figuras como Allan Williams (primer manager de The Beatles) y hasta fueron invitados a grabar en los estudios Abbey Road, radica en algo más profundo que la nostalgia de una banda tributo. El público que los sigue se ha masificado: aquellos contemporáneos de los originales fueron a verlos con sus hijos, y hoy regresaron con sus nietos. "Lo que sucede es que es una música que atraviesa historias familiares. Quizás alguien sabe que determinada canción es la favorita de su abuelo o de su padre, y lo une con ellos... esas emociones afloran", asegura Esteban.

Y traza un paralelismo con la música clásica: considera a The Beatles como "clásicos" modernos y define su trabajo como una interpretación académica y profesional de ese repertorio. Asimismo admite sentirse un privilegiado por vivir de su pasión, un arte que exige precisión musical: "La mejor universidad que hemos tenido nosotros es el querer sacar el acorde exacto, el riff de guitarra exacto, el redoble de batería tal cual". Respecto de la parte actoral, la banda se concentra en meterse en la piel de personajes tan relevantes sin ser actores de método. Su rol, concluye Pérez, es ser una especie de "mediums entre la música de los Beatles y el oído y el corazón de la gente" para lograr la cuota de magia que solo se genera con la interpretación en vivo. encontrá acá más info sobre las entradas.