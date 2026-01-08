La historia de los Shelby vuelve al centro de la escena. Peaky Blinders tendrá una película titulada El hombre inmortal que se estrenará en cines el próximo 6 de marzo y llegará a Netflix el 20 de marzo, además de una nueva serie secuela ya confirmada. La franquicia creada por Steven Knight se expande con nuevos proyectos que continúan el recorrido de Tommy Shelby y su familia, en un universo que combina drama, política y crimen organizado.

Aunque el largometraje ya generaba expectativas, en las últimas horas el propio Knight dio precisiones clave sobre el futuro de la saga en una entrevista con Radio Times. Allí no solo habló de la película, sino que confirmó que habrá una nueva serie ambientada en 1953, con al menos dos temporadas aseguradas, lo que marca la continuidad oficial del mundo Peaky Blinders más allá del cierre televisivo de 2022.

El guionista explicó que la idea original siempre fue contar la historia entre las dos guerras mundiales, pero que la pandemia de Covid-19 modificó los planes iniciales. “Lo único que sabía al principio era que quería que transcurriera entre las dos guerras. Así que quería empezar cuando terminara la Primera Guerra Mundial y terminar cuando comenzara la Segunda Guerra Mundial. La COVID-19 influyó en ello, ya que la séptima temporada tuvo que ser cancelada”, detalló.

“Peaky Blinders: el hombre inmortal” llega a los cines en marzo: cuándo desembarcará en Netflix

En ese contexto, la película aparece como una pieza clave para cerrar esa etapa y, al mismo tiempo, abrir nuevas líneas narrativas. “Así que, en lugar de terminarla en la Segunda Guerra Mundial, en la séptima temporada hemos hecho una película que se estrenará muy pronto y es fantástica, que nos lleva hasta la Segunda Guerra Mundial”, explicó Knight, anticipando que será un punto de inflexión para la historia de los Shelby.

“El hombre inmortal”: una película explosiva para redefinir a Tommy Shelby

El largometraje Peaky Blinders: El hombre inmortal estará ambientado en Birmingham en 1940, en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial, y mostrará el regreso de Tommy Shelby tras un exilio autoimpuesto.

La trama girará en torno a una decisión crucial: “Con el futuro de la familia y del país en juego, Tommy debe enfrentarse a sus propios demonios y elegir entre afrontar su legado o quemarlo hasta los cimientos”, detalla el resumen difundido por la producción, que promete un tono oscuro y decisivo.

Steven Knight definió la película como “diferente, pero igual” a la serie, una frase que resume su intención de respetar la esencia del personaje sin repetir fórmulas. Además, adelantó que será “explosiva”, en referencia tanto al contexto bélico como a los conflictos internos que atravesará el protagonista.

El guión, escrito por el propio Knight, busca profundizar en el costado ambiguo y contradictorio de Tommy Shelby, uno de los personajes más icónicos de la televisión británica. La idea es mostrar nuevas aristas del líder de los Peaky Blinders, marcado por la guerra, el poder y las decisiones que arrastran consecuencias irreversibles.

Consultado sobre si la película funcionará como puente directo hacia la serie secuela, el creador fue tajante y mantuvo el misterio: “Ya lo verán. No puedo decir nada al respecto”, respondió, sin dar pistas sobre cómo se conectarán ambas historias.

Netflix anunció la secuela de “Peaky Blinders”: todo sobre la nueva serie que continuará la historia de los Shelby

La expectativa es alta entre los fanáticos, que no ven nuevos contenidos de la familia Shelby desde el final de la sexta temporada en 2022. El estreno en cines y luego en Netflix apunta a relanzar la franquicia a nivel global y captar tanto a seguidores históricos como a nuevas audiencias.

Una nueva serie en 1953 y un universo que sigue creciendo

Además de la película, Steven Knight y Netflix confirmaron que habrá una serie secuela ambientada en 1953, con al menos dos temporadas ya aprobadas. La historia se ubicará después de la Segunda Guerra Mundial y mostrará cómo el legado de los Shelby impacta en una nueva etapa social y política del Reino Unido.

“La única idea que tuve desde el principio fue comenzar cuando terminara la Primera Guerra Mundial y finalizar cuando empezara la Segunda”, explicó Knight, pero aclaró que el universo Peaky Blinders no se agota ahí. La nueva producción será, según sus palabras, una prolongación natural de la historia, con nuevas dinámicas familiares y sociales.

El creador adelantó que la serie explorará cómo las consecuencias de la guerra transforman tanto a la familia como a la ciudad de Birmingham. También insinuó que algunos personajes históricos podrían cruzarse en el camino de los Shelby, lo que abrirá nuevas líneas argumentales y conflictos.

Knight, que actualmente trabaja en la próxima película de James Bond y en proyectos como A Thousand Blows, SAS Rogue Heroes, Taboo, adaptaciones de Charles Dickens y House of Guinness, reafirmó su compromiso con la saga. A pesar de su agenda cargada, aseguró que seguirá involucrado en el desarrollo del universo Peaky Blinders.

“Es un momento emocionante para ser fan de Peaky Blinders”, deslizó en la entrevista con Radio Times, destacando que la franquicia continuará evolucionando y sorprendiendo a su audiencia. Para el guionista, mantener la esencia original es clave, incluso cuando se diversifica el formato y se abren nuevas etapas.