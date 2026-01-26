La textil Alal cerró en Goya, dejó a 260 familias en la calle y apuntó a las políticas económicas del Gobierno nacional

En un golpe devastador para la economía regional, la emblemática firma Emilio Alal SACIFI anunció el cierre definitivo de sus plantas de hilados y telas. La medida dejó en la calle a 260 trabajadores en la ciudad de Goya y afectó de igual manera a su unidad productiva en Villa Ángela, provincia de Chaco.

Los operarios correntinos fueron notificados de manera sorpresiva mediante telegramas de despido, poniendo fin a una historia industrial de un siglo en la región.

La compañía, una de las Pymes más importantes del sector textil en el Norte Grande, aseguró haber agotado todas las instancias antes de tomar esta decisión "no deseada".

Los motivos: importaciones y falta de competitividad

A través de un comunicado oficial, la empresa apuntó directamente contra las políticas económicas del Gobierno nacional. Según la firma, la apertura indiscriminada de las importaciones de hilados y prendas —provenientes mayoritariamente de Asia—, sumada al ingreso de fardos de ropa usada, tornó inviable la competencia para la industria nacional.

"La caída del poder adquisitivo impactó negativamente en la demanda de textiles", señalaron desde la administración de Alal. Además, mencionaron un "combo" crítico que incluye elevados costos energéticos, financieros y laborales, junto a una carga impositiva asfixiante y un marcado atraso cambiario.

Crisis terminal en el sector textil

La situación de la planta de Goya se agravó en los últimos días debido al deterioro en la cadena de pagos y cobranzas del sector. A pesar de que la empresa había invertido recientemente para producir telas con mayor valor agregado y contaba con estándares de exportación, no logró revertir el escenario financiero.

"La decisión refleja una crisis que afecta a la mayoría de las industrias manufactureras y, de manera particular, al sector textil, que atraviesa el momento más complejo de su historia", enfatizaron desde la compañía.

Impacto social y humano

El cierre de Alal representa una tragedia social para Goya, donde la fábrica era un pilar fundamental del empleo privado. "Entendemos el profundo impacto social y humano que esto implica", expresaron los directivos, agradeciendo a los operarios que fueron el sostén de la firma durante décadas.

La noticia genera una fuerte preocupación en el arco político y gremial de Corrientes, que observa con alarma el desmantelamiento del entramado productivo local ante la falta de medidas de protección para la industria nacional.