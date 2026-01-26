Elio del Re sobre la reforma laboral: "La ultraactividad para las pymes no es un camino acertado"

El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio del Re, aseguró que “la ultraactividad para las pymes no es un camino acertado” al referirse al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei.

Reforma laboral

“Es necesaria una reforma, es importante que se haga. Nuestro convenio colectivo es del año 74. El mundo cambió de una forma importante en estos últimos más de 50 años”, explicó el empresario.

“Ahora estamos también convencidos que la reforma por sí sola no va a traer empleo. Para tener empleo tenemos que tener mercado, tenemos que producir más, vender más. Tiene que pasar eso”, agregó en declaraciones a Radio con Vos.

“Y si eso pasa le vamos a poder sacar algún provecho a la reforma. Si eso no ocurre, la reforma no va a ser la que arregle en forma prioritaria el nivel de costo”, advirtió.

“Puntos complejos”

“La reforma con mucha más herramientas son parte del camino. Ahora la reforma tal como está escrita hay algunos puntos que nos parecen complejos, que no estamos de acuerdo”, anticipó Del Re

“Nosotros entendemos que la ultraactividad para las pymes no es un camino acertado, o sea que todos los años se venzan los convenios para nosotros trae más incertidumbre, no fomenta la inversión. No va a crear empleo por el hecho de la incertidumbre”, argumentó.

“También vemos con alguna dificultad el orden de la prelación. Entendemos que para las pymes metalúrgicas negociar sola frente a una seccional de un sindicato es otro problema más, estamos agregando otro nivel de complejidad”, cerró el presidente de ADIMRA.