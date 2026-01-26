La empresa SECHEEP denunció intentos de estafa contra usuarios del servicio eléctrico

La empresa SECHEEP emitió una alerta pública ante la detección de intentos de estafa dirigidos a usuarios del servicio eléctrico, en los que personas desconocidas utilizan de manera fraudulenta el nombre de la compañía para obtener datos personales, claves o pagos indebidos.

Desde la firma explicaron que se trata de maniobras engañosas que se realizan a través de mensajes o contactos irregulares, y remarcaron que la empresa no solicita información sensible ni gestiona trámites por vías informales. En ese sentido, insistieron en que toda comunicación válida se canaliza exclusivamente por los medios oficiales.

La advertencia apunta a prevenir delitos y evitar que los usuarios sean víctimas de estafas que suelen incluir ofertas falsas de descuentos, beneficios o gestiones vinculadas al servicio eléctrico. Ante cualquier intento de contacto sospechoso, la empresa recomienda no responder y no brindar ningún tipo de información.

Además, SECHEEP solicitó que, frente a este tipo de situaciones, los usuarios realicen la denuncia correspondiente a través del 911, con el fin de permitir la intervención de las autoridades y frenar este tipo de maniobras.

Recomendaciones clave para evitar engaños

Desde la compañía difundieron una serie de pautas básicas de prevención:

No compartir datos personales ni información sensible .

No brindar claves, códigos ni contraseñas .

No efectuar pagos fuera de los canales oficiales .

Verificar siempre la información en los medios oficiales de SECHEEP.

Asimismo, aclararon que cualquier contacto que prometa descuentos, beneficios especiales o gestiones rápidas en nombre de la empresa debe ser considerado sospechoso.

Qué prácticas SECHEEP no realiza

La empresa fue enfática al señalar que:

No ofrece descuentos personalizados .

No realiza llamados telefónicos ni envía mensajes a usuarios .

No inscribe ni gestiona el acceso al subsidio nacional de energía.

Finalmente, desde SECHEEP reiteraron el llamado a informarse únicamente por canales oficiales y a denunciar cualquier intento de estafa, con el objetivo de resguardar la seguridad de los usuarios y evitar nuevos casos.