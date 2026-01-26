El Gobierno desplazó al subinspector de Personas Jurídicas por fallas graves en su gestión

El Gobierno del Chaco resolvió apartar de su cargo al subinspector general de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, Elías Eugenio José Lovey, luego de considerar probados incumplimientos graves en el ejercicio de sus funciones.

La decisión fue formalizada mediante un decreto del Poder Ejecutivo, que dispuso la remoción directa del funcionario al tratarse de una autoridad superior sin estabilidad, y dejó sin efecto el sumario administrativo que se había iniciado con anterioridad.

Según los fundamentos oficiales, los informes elevados por la intervención del organismo expusieron deficiencias en la coordinación operativa, tanto en la sede central como en las delegaciones, en incumplimiento de las funciones previstas en la Ley 1903-C y su decreto reglamentario. Esa situación, indica el texto, generó consecuencias institucionales negativas que derivaron en la intervención formal de la Inspección a comienzos de 2024.

Desde el Ejecutivo se explicó que el cargo de Subinspector General se encuentra excluido del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, por lo que no corresponde la aplicación de sanciones disciplinarias ordinarias, ya que ello vulneraría el principio de legalidad. En ese marco, la remoción fue considerada la única medida jurídicamente válida, conforme a doctrina administrativa reiterada.

Lovey había sido designado en el cargo en 2014, con rango de Autoridad Superior, y en paralelo había sido incorporado a planta permanente en otra categoría, quedando con licencia extraordinaria sin goce de haberes mientras ejercía la función jerárquica. Ese encuadre legal resultó central para sustentar la decisión adoptada.

El decreto cuenta con dictámenes favorables de la Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, la Subsecretaría de Asuntos Registrales y la Asesoría General de Gobierno, y dispone la baja inmediata de la designación, además de ordenar su publicación sintetizada en el Boletín Oficial y las comunicaciones administrativas correspondientes.