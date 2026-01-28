ANSES hoy: quiénes cobran este miércoles 28 de enero y qué prestaciones se pagan

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 28 de enero con el cronograma de pagos correspondiente al primer mes de 2026. Jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones acceden hoy a sus haberes según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación que perciben.

El calendario vigente incorpora un aumento del 2,47% en todas las prestaciones, en línea con la actualización mensual establecida por el decreto 274/2024, que ajusta los ingresos previsionales y sociales de acuerdo con la inflación.

El sistema de pagos de ANSES se organiza de manera escalonada con el objetivo de garantizar un acceso ordenado a los fondos y evitar aglomeraciones en bancos y centros de pago. Además de las jubilaciones y pensiones, el cronograma incluye asignaciones universales, familiares y prestaciones especiales que se extienden a lo largo de todo el mes.

En paralelo, el organismo mantiene vigente el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben el haber mínimo, una medida que busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Quiénes cobran hoy, miércoles 28 de enero

Según el calendario oficial, este miércoles acceden a sus haberes los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados con DNI terminados en 6 y 7 que perciben haberes superiores a la jubilación mínima. El pago alcanza tanto a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como a otros regímenes previsionales. El cronograma continúa hasta el viernes 29 de enero.

Prestación por Desempleo

Los titulares de la Prestación por Desempleo – Plan 1 con DNI finalizados en 8 y 9 reciben hoy el monto correspondiente. Este beneficio está dirigido a personas que perdieron su empleo formal y se actualiza mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas (PNC) permanecen disponibles hasta el 12 de febrero, para todas las terminaciones de DNI. Incluyen a personas con pensiones por invalidez, vejez o madres de siete hijos, entre otros casos.

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones por nacimiento, matrimonio y adopción continúan vigentes hasta el 12 de febrero, sin distinción por terminación de documento. Los beneficiarios pueden solicitar el cobro dentro del período establecido por ANSES.

Montos de jubilaciones en enero 2026

Con el incremento del 2,47%, los valores previsionales quedaron establecidos de la siguiente manera:

- Jubilación mínima: $349.299,32

- Jubilación máxima: $2.293.796,92

A estos montos se suma el bono de $70.000, que también alcanza a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las pensiones no contributivas.

La PUAM se ubica en $279.439,46, mientras que las pensiones por invalidez o vejez alcanzan los $244.509,52. En el caso de las madres de siete hijos, el ingreso equivale a la jubilación mínima.

Asignaciones sociales: valores actualizados

Las asignaciones también fueron ajustadas en enero:

- Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518

- AUH por Discapacidad: $408.705

- Asignación por Embarazo: $118.454,32

- Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $62.765

En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo, ANSES recuerda que se abona el 80% de manera mensual, mientras que el 20% restante se liquida tras la presentación de la libreta correspondiente.

Dónde consultar fechas y montos

Los beneficiarios pueden verificar todas las fechas de cobro y montos actualizados en el sitio web oficial de ANSES o a través de sus canales de atención digital. El organismo recordó que los aumentos se aplican de forma automática y que no es necesario realizar trámites adicionales para percibirlos.

